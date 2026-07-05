« Population de la ville de Night City : 40 millions de rêveurs ».

C’est par ces mots que le studio polonais CD Projekt RED a annoncé la bonne nouvelle à toute sa communauté… Et à ceux qui n’en font pas encore partie. Night City, c’est la ville imaginée par l’équipe d’Adam Badowski et Gabriel Amatangelo pour le jeu Cyberpunk 2077, et les 40 millions de rêveurs, ce sont les joueurs qui ont fait confiance au studio en tentant l’aventure.

« Merci à tous d’avoir contribué à atteindre ce seuil incroyable ». Bien sûr, CD Projekt RED ne pouvait que remercier cette riche communauté qui n’a pas encore permis de dépasser le succès du précédent jeu du studio – The Witcher 3: Wild Hunt –, mais qui constitue une superbe reconnaissance à une époque où le développement de jeux vidéo n’est pas au mieux.