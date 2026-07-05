À peu près sûr qu’au lancement du jeu – il y a bientôt six ans – personne n’aurait parié sur un tel succès : CD Projekt RED peut être fier.
Selon le décompte annoncé par le studio polonais, le 3 juillet dernier, Cyberpunk 2077 a franchi un cap que bien peu de jeux vidéo peuvent se targuer d’avoir atteint : pas moins de 40 millions d’exemplaires écoulés, toutes plateformes confondues. Mazette.
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Une énorme succès…
« Population de la ville de Night City : 40 millions de rêveurs ».
C’est par ces mots que le studio polonais CD Projekt RED a annoncé la bonne nouvelle à toute sa communauté… Et à ceux qui n’en font pas encore partie. Night City, c’est la ville imaginée par l’équipe d’Adam Badowski et Gabriel Amatangelo pour le jeu Cyberpunk 2077, et les 40 millions de rêveurs, ce sont les joueurs qui ont fait confiance au studio en tentant l’aventure.
« Merci à tous d’avoir contribué à atteindre ce seuil incroyable ». Bien sûr, CD Projekt RED ne pouvait que remercier cette riche communauté qui n’a pas encore permis de dépasser le succès du précédent jeu du studio – The Witcher 3: Wild Hunt –, mais qui constitue une superbe reconnaissance à une époque où le développement de jeux vidéo n’est pas au mieux.
… débuté de manière compliquée
Au-delà des chiffres, on se rappellera surtout que la partie n’était pas gagnée d’avance. Déjà parce qu’après le succès remporté par The Witcher 3: Wild Hunt, il n’est pas évident de partir sur un projet entièrement nouveau.
Comme son nom l’indique, la franchise faisait aussi basculer le studio vers un thème radicalement différent (le cyberpunk vs l’heroic fantasy). Mais pas gagné d’avance car vous vous souvenez peut-être d’un lancement que l’on va pudiquement qualifier de délicat. Sur PC, des bugs divers et des placeholders encore en place au moment de la sortie ont cristallisé les critiques.
Cependant, c’est sur console que le lancement de Cyberpunk 2077 a été le plus terrible. D’incroyables problèmes de performances ont même poussé Sony à retirer purement et simplement le jeu de son PlayStation Store peu de temps après la sortie et, fait carrément exceptionnel pour la société japonaise, à proposer le remboursement du jeu.
Tous les problèmes ne se sont pas évaporés comme par magie, mais avec le temps, la plupart d’entre eux ont été corrigés et, sur PC, le jeu de CD Projekt RED est même devenu une sorte de vitrine technologique, notamment avec l’introduction du path tracing de NVIDIA en 2023. Cyberpunk 2077 est ainsi régulièrement utilisé pour mesurer les performances de nos PC.