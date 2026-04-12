Attendue de longue date par les joueurs, la mise à jour gratuite dédiée à la PlayStation 5 Pro pour Cyberpunk 2077 est disponible depuis mercredi maintenant, et vient évidemment profiter du récent PSSR 2.0 déployé par Sony.
Depuis le mois dernier, les détenteurs de PS5 Pro peuvent profiter d’une nouvelle version du PSSR qui équipe leur précieuse (et toujours plus onéreuse) console de jeux vidéo, avec des jeux qui vont progressivement tirer profit de ce nouvel outil. Après Assassin’s Creed Shadows il y a quelques jours, c’est au tour de Cyberpunk 2077 de recevoir sa « mise à jour PS5 Pro », comme évoqué par WCCFTech.
La mise à jour PS5 Pro pour Cyberpunk 2077 est (enfin) disponible !
Lancé en toute fin d’année 2020 (non sans quelques turbulences sur consoles…), Cyberpunk 2077 n’a cessé de s’améliorer au fil des mises à jour. Pourtant, près de six ans après sa sortie, le titre de CD Projekt RED n’avait toujours pas intégré le cercle des jeux « optimisés pour la PS5 Pro ».
C’est désormais chose faite. Depuis ce mercredi 8 avril, une nouvelle mise à jour permet au RPG futuriste de tirer pleinement parti de la technologie d’upscaling PSSR 2.0 récemment déployée par Sony.
Trois modes graphiques sur PS5 Pro, et le PSSR 2.0 à l’ouvrage
Les joueurs peuvent ainsi redécouvrir Night City sous un nouveau jour (et une toute nouvelle nuit), avec un rendu global qui se veut nettement amélioré. Cette évolution s’accompagne notamment de l’intégration de technologies comme le BVH8, qui optimise les ombres, les éclairages et les reflets, pour un ray tracing bien plus convaincant.
Sur PS5 Pro, Cyberpunk 2077 propose trois modes graphiques distincts :
- ray tracing Pro : le mode ultime, qui active l’ensemble des améliorations visuelles disponibles. Reflets, occlusion ambiante, éclairage du ciel, ombres et éclairage émissif bénéficient du ray tracing, pour une expérience visuelle maximale. Le jeu vise alors 40 images par seconde sur un écran compatible VRR, ou 30 images par seconde sur un écran standard.
- Ray Tracing Standard : un compromis équilibré entre qualité graphique et performances, avec certains effets en ray tracing, tout en maintenant ici une fluidité de 60 images par seconde.
- Mode Performance : ici, la priorité est donnée à la fluidité. Quelques concessions visuelles sont à prévoir, mais le jeu peut alors grimper jusqu’à 90 images par seconde sur les écrans compatibles VRR.
Avec cette mise à jour, CD Projekt RED finalise le travail de fond entamé depuis plusieurs années pour redorer l’image de son titre phare. Reste à savoir si ces améliorations techniques suffiront à convaincre les joueurs de replonger dans l’aventure, ou à séduire ceux qui n’avaient pas encore franchi le pas.
Et vous, comptez-vous (re)lancer Cyberpunk 2077 avec cette version optimisée PS5 Pro ?
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique