Jouer à Cyberpunk 2077 de manière native sur un smartphone Android, voilà quelque chose qui semblait impossible il y a peu. C'est pourtant la prouesse réalisée par le Redmagic 11 Pro.
Depuis quelques années déjà, de nombreux smartphones tentent de séduire les gamers. C'est le cas du Redmagic 11 Pro, un smartphone au look massif, très lourd (230 grammes), très épais (8,9 mm), et qui affiche différentes grilles permettant aux ventilateurs d'expulser l'air chaud (via des ventilateurs pouvant tourner à 24 000 tours/minute), le smartphone étant le tout premier du genre à proposer du watercooling.
Cyberpunk 2077 sur un smartphone, c'est fait !
Du côté de chez ETA Prime, on a décidé de faire passer l'épreuve ultime à ce même Redmagic 11 Pro, à savoir faire tourner le jeu Cyberpunk 2077 sur un écosystème Android, et un smartphone animé par une puce ARM. Rappelons que le Redmagic 11 pro est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à 16 Go de mémoire vive.
Afin de faire tourner Cyberpunk 2077 localement sur le smartphone, ETA Prime a transité par l'outil GameHub, qui permet à un système ARM d'exploiter des signaux Windows et x86 sur un environnement Android.
Pas de cloud gaming, ni de remote play déguisé : ici, on parle d’émulation pure et dure. Et rien que ça, c’est déjà remarquable.
Des performances plutôt intéressantes
C’est toutefois sur le terrain des performances que l’expérience prend toute sa dimension. Certes, on est encore loin d’un rendu véritablement premium, mais le résultat n’en demeure pas moins bluffant… surtout à l’échelle d’un simple smartphone (qui plus est à moins de 700€).
Le Redmagic 11 Pro a ainsi permis de faire tourner le jeu en 720p avec le préréglage graphique le plus bas. L’upscaling AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 (FSR 2.1) était configuré en mode Equilibré. Sans génération d’images activée, le titre oscillait autour des 30 images par seconde (FPS), avec des chutes dans la tranche haute des 20 FPS lors des scènes les plus chargées.
Une fois la génération d’images FSR enclenchée, le gain est immédiat. Le framerate dépasse régulièrement les 40 FPS et frôle même les 50 FPS dans les séquences les moins exigeantes.
ETA Prime a également testé le mode Steam Deck, qui améliore légèrement la qualité visuelle tout en conservant le FSR en mode Equilibré. Les performances chutent alors aux alentours de 20 FPS… jusqu’à l’activation de la génération d’images, qui permet de remonter aux environs de 40 FPS.
En contrepartie, on observe quelques artefacts et un léger ghosting, des effets secondaires assez classiques lorsque l’on mise sur une interpolation d’images agressive.
Sous le capot, la puce Snapdragon ne ménage évidemment pas ses efforts, avec une utilisation du CPU qui oscille entre 60 et 80%, tandis que le GPU évolue dans une fourchette de 50 à 60%, de quoi atteindre parfois des pointes de températures jusqu'à 100°.
Non, il ne s’agit pas encore d’un véritable tournant pour le jeu mobile. Mais cette démonstration marque malgré tout une première étape encourageante, qui laisse entrevoir un potentiel bien plus ambitieux pour la suite.
- Les performances dingues
- Refroidissement hyper efficace
- Du jamais vu sur l'autonomie !