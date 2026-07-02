Votre collègue jette un œil un peu trop insistant à votre écran ? ViewSonic a peut-être une solution. Avec son nouveau VG2748A-2K, le constructeur ne cherche pas seulement à vendre un énième moniteur de bureau de 27 pouces. Il mise aussi sur une série de capteurs capables d’adapter automatiquement le comportement de l’écran selon l’utilisateur et son environnement.
La fonction la plus parlante s’appelle Privacy Alert. L’idée est simple : si l’écran détecte qu’une personne regarde par-dessus votre épaule, un message d’avertissement s’affiche automatiquement. Ce n’est évidemment pas une solution de cybersécurité à proprement parler, ni l’équivalent d’un filtre de confidentialité physique, mais dans un open space ou un environnement partagé, le dispositif peut ajouter une petite couche de vigilance bienvenue.
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Un écran qui ajuste aussi sa luminosité tout seul
Le ViewSonic VG2748A-2K intègre également un capteur de luminosité ambiante, chargé d’adapter l’intensité de l’affichage selon l’éclairage de la pièce. De quoi améliorer le confort visuel, mais aussi limiter la consommation électrique lorsque la luminosité maximale n’est pas nécessaire.
Autre fonction mise en avant : l’Auto-Dimmer. Lorsque l’utilisateur détourne le regard pendant plusieurs secondes, l’écran réduit automatiquement sa luminosité, avant de la rétablir lorsqu’il revient face au moniteur. ViewSonic évoque aussi un mode capable d’éteindre le rétroéclairage lorsque le poste est inoccupé, avec des économies d’énergie à la clé.
Un 27 pouces QHD assez complet à moins de 300 euros
Pour le reste, le VG2748A-2K reste un écran professionnel assez classique, mais correctement équipé. Il repose sur une dalle IPS de 27 pouces en définition QHD, soit 2560 x 1440 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz. On retrouve aussi un pied ergonomique réglable en hauteur, inclinable, orientable et compatible avec le mode portrait.
La connectique couvre l’essentiel, avec HDMI, DisplayPort, VGA et un hub USB. Rien de très spectaculaire côté image, donc, mais un ensemble cohérent pour un poste de travail moderne.
Le ViewSonic VG2748A-2K est annoncé à 299 euros TTC. Un tarif plutôt raisonnable pour un écran QHD de 27 pouces avec pied complet, hub USB et fonctions de détection intégrées. Pas de quoi réinventer l’écran professionnel, mais peut-être de quoi rendre le moniteur de bureau un peu plus malin.