Le ViewSonic VG2748A-2K intègre également un capteur de luminosité ambiante, chargé d’adapter l’intensité de l’affichage selon l’éclairage de la pièce. De quoi améliorer le confort visuel, mais aussi limiter la consommation électrique lorsque la luminosité maximale n’est pas nécessaire.



Autre fonction mise en avant : l’Auto-Dimmer. Lorsque l’utilisateur détourne le regard pendant plusieurs secondes, l’écran réduit automatiquement sa luminosité, avant de la rétablir lorsqu’il revient face au moniteur. ViewSonic évoque aussi un mode capable d’éteindre le rétroéclairage lorsque le poste est inoccupé, avec des économies d’énergie à la clé.