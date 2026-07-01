D’après les chercheurs de Microsoft, l’extension reprenait les codes visuels de Perplexity AI et s’appuyait sur un domaine très proche de celui du vrai service : perplexity-ai[.]online, contre perplexity.ai pour la plateforme officielle. Une différence facile à manquer au moment d’installer un module depuis le Chrome Web Store.

Une fois installée, la fausse extension modifiait le moteur de recherche par défaut de Chrome. Toutes les requêtes saisies dans l’Omnibox, la barre d’adresse du navigateur, passaient alors par les serveurs des opérateurs avant d’être redirigées vers des services de recherche légitimes. Les suggestions de recherche étaient aussi concernées, ce qui permettait aux opérateurs de voir les caractères saisis au fil de la frappe, avant même la validation de la requête.

Microsoft n’a pas trouvé de preuve de vol d’identifiants ou de données bancaires. L’extension disposait tout de même de permissions lui permettant de rediriger le trafic, de réécrire des URL et de filtrer certaines requêtes. Les chercheurs ont aussi observé une collecte volontaire de données liées aux recherches, dont les requêtes, les en-têtes HTTP, l’adresse IP et l’agent utilisateur, qui pouvait suffire à dresser un profil détaillé d’un utilisateur ou d’une utilisatrice : centres d’intérêt, services consultés, recherches professionnelles, sujets sensibles, habitudes de navigation.