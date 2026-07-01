FIAT a lancé mercredi une offensive assez complète de la micromobilité électrique, entre la citadine Topolino, parmi les leaders européens des quadricycles, le TRIS revisité et le concept Multiplina, inspiré de la mythique Fiat 600 Multipla de 1956.
Cette semaine à Rome, FIAT a réuni la presse pour un événement dédié à la micromobilité, une mégatendance mondiale portée aussi par d'autres constructeurs italiens historiques, qui ont décidé de franchir le cap de l'électrique. L'occasion de faire le point sur Topolino, pour les quadricycles électriques, sur les nouvelles ambitions de TRIS, son utilitaire à trois roues, et sur l'étonnant Multiplina, un concept qui réinvente la Fiat 600 Multipla de 1956. Trois univers, peut-être, mais toujours le style italien.
Topolino : la citadine électrique qui explose les compteurs
Lancée comme un clin d'œil assumé au patrimoine FIAT, Topolino a rapidement dépassé toutes les attentes en trustant le podium des quadricycles électriques les plus vendus dès 2025. Le constructeur vise pour elle un nouveau record de commandes au deuxième trimestre 2026, en hausse de 30 % sur un an. Une réussite qui a été mise à l'honneur lors de l'événement « Big at Small » cette semaine, avec une marque iconique FIAT qui, comme le rappelle son patron, le Français Olivier François, a pour mission de rendre la mobilité plus simple, plus intelligente et plus accessible.
Au-delà des chiffres et autres pourcentages, Topolino porte aussi une dimension symbolique chère au constructeur italien. Le modèle affiche un taux d'électrification supérieur à 60 %, le plus haut de tous les segments automobiles en Europe. Et côté style, la gamme s'enrichit de la teinte Corallo, de la carrosserie Dolcevita, d'une version Sport et de l'édition collector Vilebrequin, de quoi multiplier les looks.
FIAT pousse même l'esprit farniente jusqu'au son, puisqu'associée à l'expert audio Monster, la marque signe Monsterlino, des enceintes Bluetooth qui s'accrochent par aimant sur Topolino. Une fois la balade terminée, elles se détachent et se couplent à son téléphone, pour prolonger la playlist au-delà du trajet. Un gadget malin, mi-accessoire de charme, mi-argument lifestyle, plutôt bien pensé.
TRIS et Multiplina : et si la micromobilité devenait un art de vivre ?
FIAT ne s'arrête pas à la mobilité individuelle car TRIS, son utilitaire à trois roues pensé comme un projet mondial, évolue lui aussi. S'il est conçu pour le transport du dernier kilomètre, il se décline désormais en version Dolcevita, inspirée de la Riviera italienne et destinée à l'hôtellerie, la restauration et les loisirs. Une approche ici un peu plus plus expérientielle, moins strictement professionnelle, plus tournée vers l'émotion, peut-on dire.
Toujours dans cet esprit Dolce Vita, FIAT s'associe à Caffè Vergnano, le plus ancien torréfacteur italien encore en activité, pour développer des solutions de café mobile, on ne fera pas plus cliché chers amis. L'idée est de transformer TRIS en véritable coin café ambulant, avec l'ambition très marketing, certes, d'apporter au quotidien, dans les villes européennes, une touche de convivialité et de style transalpin, tasse à la main bien entendu.
Et pour finir en beauté, FIAT dévoile Multiplina, une relecture audacieuse de la Fiat 600 Multipla, un modèle familial culte lancé en 1956, dont vous avez l'image en couverture de notre article et qui nous fait un peu penser au mythique Volkswagen Combi. Le constructeur italien imagine un véhicule intermédiaire, plus grand et confortable qu'une Topolino, mais qui garde son esprit compact face à une voiture classique. À l'intérieur, l'espace a été repensé pour gagner un maximum de place utile sans sacrifier le confort, une prouesse d'ingénierie à l'italienne. Ensemble, Topolino, TRIS et Multiplina forment donc les trois piliers d'un même écosystème FIAT, pensé pour les trajets personnels comme pour les usages professionnels.