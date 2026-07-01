Bombing_Basta

et sur l’étonnant Multiplina, un concept qui réinvente la Fiat 600 Multipla de 1956.

Ouf… En lisant le titre et le nom du véhicule, j’ai cru qu’ils nous avaient asséné un micro-multipla de la version 1998…

@Palou je n’avais jamais croisé cette page 404 sur Clubic, je viens de tester exprès, c’est dinguerie

Sinon j’aime bien la topolino, qui est la jumelle de la ami, mais avec une touche plus « sexy » si je peux oser cet adjectif. Par contre niveau tarif c’est bien plus cher (tout est relatif) qu’une ami.

J’ai peur que cette multiplina, que je trouve très sympa, explose la facture, j’espère me tromper, et qu’elle soit accessible aux plus nombreux.

Pour ce qui est du tricycle, c’est pas top question stabilité dans les virages, c’est pas le genre de véhicule que je choisirais.