Le premier modèle avait posé les bases

La première Galaxy Ring suit déjà le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque et la température cutanée. Elle propose aussi un Energy Score dans Samsung Health, sans abonnement, et offre jusqu'à sept jours d'autonomie. Mais à 399 dollars, ou 449 euros selon les marchés, la bague reste chère et, surtout, très liée à l'écosystème Samsung Galaxy et bien moins polyvalente qu'une montre connectée. Pour beaucoup, cette bague a plus l'allure d'un complément haut de gamme aux produits mobiles Samsung que d'un objet indispensable.

Quant à une éventuelle compatibilité avec l'iPhone, Hon Pak s'est bien gardé de fermer la porte. À la question posée par Forbes, le responsable santé de Samsung a certes préféré botter en touche avec une formule qui en dit quand même beaucoup : « Je souris, mais je ne peux rien dire. » Si Samsung franchissait ce pas, ce serait alors un vrai changement de stratégie. Et peut-être, enfin, le petit coup d'accélérateur dont les bagues connectées ont besoin pour sortir du rayon curiosité.