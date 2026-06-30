Le géant coréen a confirmé travailler sur une nouvelle génération de Galaxy Ring. Après un premier modèle élégant, mais loin d'avoir bousculé le marché, la future bague devra convaincre sur l'autonomie, le confort et surtout la qualité de ses services santé.
La Galaxy Ring 2 n'est plus une rumeur. Samsung travaille bien sur une nouvelle génération de sa bague connectée, même si le fabricant n'a pas encore communiqué de date de sortie. Le premier modèle, lancé en 2024, avait ouvert une nouvelle porte dans l'écosystème Galaxy sans devenir le produit incontournable que la marque espérait sans doute à l'époque.
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Une bague moins matérielle, plus servicielle ?
Samsung voudrait donc faire de sa prochaine Ring un véritable outil de suivi santé, pas seulement un bijou connecté rempli de capteurs. Les rumeurs évoquent une bague plus fine et plus légère avec une autonomie portée autour de 9 à 10 jours, ainsi que des mesures plus précises de la température, du sommeil et de certains indicateurs cardiovasculaires.
Le premier modèle avait posé les bases
La première Galaxy Ring suit déjà le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque et la température cutanée. Elle propose aussi un Energy Score dans Samsung Health, sans abonnement, et offre jusqu'à sept jours d'autonomie. Mais à 399 dollars, ou 449 euros selon les marchés, la bague reste chère et, surtout, très liée à l'écosystème Samsung Galaxy et bien moins polyvalente qu'une montre connectée. Pour beaucoup, cette bague a plus l'allure d'un complément haut de gamme aux produits mobiles Samsung que d'un objet indispensable.
Quant à une éventuelle compatibilité avec l'iPhone, Hon Pak s'est bien gardé de fermer la porte. À la question posée par Forbes, le responsable santé de Samsung a certes préféré botter en touche avec une formule qui en dit quand même beaucoup : « Je souris, mais je ne peux rien dire. » Si Samsung franchissait ce pas, ce serait alors un vrai changement de stratégie. Et peut-être, enfin, le petit coup d'accélérateur dont les bagues connectées ont besoin pour sortir du rayon curiosité.