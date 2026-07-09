Pour autant, cette opération ne doit pas être prise à la légère, car lorsque vous souhaitez effectuer un clonage de disque dur vers un SSD notamment, c’est que vous ne souhaitez pas perdre les données contenues dans le disque dur source.

Or, le risque d’une erreur, d’un problème de démarrage, ou de tout autre imprévu, doit vous conduire à prendre des précautions qui vont au-delà de la simple sauvegarde de votre contenu.

Découvrez, avec le logiciel EaseUS Disk Copy, comment cloner votre HDD vers un SSD sans risque.