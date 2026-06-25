La série adopte ce que la marque appelle le design "3D Pop Planet", sur la version blanche du smartphone. Celle-ci repose sur une technologie baptisée HoloVerse 3D, qui utilise des millions de microlentilles pour créer un effet de profondeur visuelle sur la face arrière. Les motifs donnent l'impression de flotter selon l'angle de vue et la lumière ambiante. Pour avoir eu le smartphone entre les mains, l'effet est impressionnant.