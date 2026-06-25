Oppo annonce ses nouveaux smartphones de la gamme Reno 16, et apporte enfin un peu d'innovation esthétique sur une version. Le modèle blanc propose un effet esthétique encore jamais vu sur un smartphone. Un peu d'originalité ne fait jamais de mal.
Oppo officialise aujourd'hui la commercialisation de sa nouvelle gamme de smartphones Reno16, composée de trois modèles : le Reno16, le Reno 16 Pro et le Reno16 F. Les appareils seront disponibles à la vente à partir du 3 juillet, avec une période de précommande ouverte dès maintenant sur le site officiel du constructeur.
Cap sur la photo, avec du 200 mégapixels
Comme sur chaque smartphone, Oppo met le focus sur la qualité photo de son smartphone. Les trois appareils embarquent un capteur frontal de 50 mégapixels.
À l'arrière, l'appareil photo se dote de trois capteurs, un classique depuis des années. Le capteur principal de 200 mégapixels dispose d'une stabilisation optique. Avec ceci, un téléobjectif, proposant un zoom optique x3,5, et un ultra-grand-angle.
Oppo ajoute également la nouvelle fonctionnalité "Pop Cam", qui permet d'appliquer des effets de style à vos photos, pour les faire ressembler à des photos argentiques.
Les smartphones proposent également de nombreuses options de retouche et d'édition via intelligence artificielle.
De l'IA à bord, bien évidemment
Avec ColorOS 16, la surcouche qui équipe les smartphones de la marque, Oppo propose toujours son bouton "AI Snap Key". Très largement inspiré du bouton "Action" de l'iPhone, ce dernier permet de lui attribuer une fonction définie dans les paramètres.
Une fonctionnalité intéressante toutefois, c'est "AI Bill Manager". Cette dernière peut reconnaître et classer automatiquement des tickets de caisse. Pour les comptables assidus, cela annonce un gain de temps notable.
La fonction "AI Mind Pilot" peut solliciter différents modèles d'IA selon les besoins de l'utilisateur, et comparer leurs réponses.
Enfin un design original
La série adopte ce que la marque appelle le design "3D Pop Planet", sur la version blanche du smartphone. Celle-ci repose sur une technologie baptisée HoloVerse 3D, qui utilise des millions de microlentilles pour créer un effet de profondeur visuelle sur la face arrière. Les motifs donnent l'impression de flotter selon l'angle de vue et la lumière ambiante. Pour avoir eu le smartphone entre les mains, l'effet est impressionnant.
Sur les Reno 16 et Reno 16 Pro, l'écran mesure 6,32 pouces, un format relativement compact, tandis que le Reno 16 F dispose d'une dalle de 6,57 pouces.
Performances, protection et charge rapide
Le Oppo Reno 16 embarque un Snapdragon 7 Gen 4 de chez Qualcomm. Cette puce, présentée l'an dernier, est essentiellement faite pour les smartphones milieu de gamme, en proposant un tarif attractif. Il est doté de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage.
Du côté du Reno 16 Pro, c'est une puce MediaTek, le Dimensity 8550 Super, qui équipe le modèle le plus haut de gamme de cette série. Il est équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.
Côté protection, toute la gamme est certifiée IP68, P69 et IP69K, ce qui couvre les projections, ainsi que les projections d'eau à haute pression. Inutile de sortir le nettoyeur haute pression toutefois pour le nettoyer.
Enfin, Oppo a annoncé que les smartphones seraient tous compatibles avec la charge SuperVOOC à 80 watts, une bonne chose pour ne pas perdre de temps à charger son smartphone.
Un petit truc en plus
Annoncé en Chine il y a quelques semaines, il est désormais vendu en France. Le Oppo Bubble, ce petit écran magnétique qui se fixe au dos des Reno 16, est disponible à la vente dans l'hexagone.
Derrière ce côté pratique, la possibilité de prendre des selfies avec l'appareil photo dorsal de l'appareil. Alors, Oppo ne ferait pas tant confiance à sa caméra frontale ?
Prix et disponibilité
Les précommandes sont ouvertes sur le site du fabricant et chez certains revendeurs tiers. Les appareils seront livrés à partir du 3 juillet. Pour toute précommande, le fabricant offre des écouteurs Oppo Enco Air 5 ou une coque magnétique, ou un adaptateur secteur 80 W.
Les prix de lancement, valables jusqu'au 31 juillet, sont les suivants :
- Reno 16 F (8 Go / 256 Go) : 549 € (699 € ensuite)
- Reno 16 F version FS (8 Go / 512 Go) : 649 € (799 € ensuite)
- Reno 16 (8 Go / 512 Go) : 799 € (899 € ensuite)
- Reno 16 Pro (12 Go / 512 Go) : 899 € (1 099 € ensuite)