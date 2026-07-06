Après une réunion, de nombreuses questions se dessinent souvent. Qui a pris quelle décision ? Quelle action doit être réalisée avant le prochain point ? Qui est responsable de quoi ? Souvent, les réponses reposent sur des notes incomplètes ou sur la seule mémoire des participants, et les risques de malentendus augmentent rapidement.

C’est précisément là qu’interviennent les nouveaux outils de prise de notes assistés par l’IA. Des outils qui sont capables d’enregistrer bien sûr, mais aussi (et surtout) de retranscrire et synthétiser automatiquement les échanges. Une évolution qui s’impose progressivement comme un standard dans de nombreux environnements professionnels.