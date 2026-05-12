Transformer une idée en service ou produit opérationnel ne s’improvise pas. Cela exige une concertation structurée entre les parties prenantes, des allers-retours constants entre conception et réalité du terrain, ainsi qu’une capacité à arbitrer sans perdre de vue l’essentiel. Autant d’étapes qui peuvent aujourd’hui être grandement facilitées par Miro.

Attention, pas de solution miracle ici, mais un espace de travail intelligent qui donne aux équipes des outils concrets pour visualiser et structurer leurs idées, collaborer à distance et piloter leurs projets de bout en bout. Bref, un facilitateur qui concentre tout ce qu’il faut, au même endroit. Ce n’est pas un hasard si cette plateforme, enrichie par l’IA, a conquis plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le monde et séduit des géants comme IKEA, Deloitte, PayPal, Sony ou encore Ubisoft.

Décryptage de cet outil aux capacités redoutables !