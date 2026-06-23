Bornes d’arcade, flippers, écrans CRT, chambre d’ado figée en 1996… Le Memory Club promet de devenir le repaire rêvé de toute une génération. Le projet, attendu pour septembre 2026 à Lyon, fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif.
À Lyon, le projet Memory Club entend bien ressusciter l’ambiance si particulière des années 90. Imaginé comme un véritable lieu de vie dédié à la culture populaire de cette décennie (bénie ?), il ouvrira ses portes en septembre 2026 et pourrait rapidement devenir l’une des adresses incontournables pour les nostalgiques du rétro-gaming et tous les curieux en quête d’expériences immersives (et temporelles).
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Un voyage grandeur nature dans les années 90 ?
Le Memory Club ne se contente pas d’accumuler quelques objets vintage pour flatter la fibre nostalgique des visiteurs. L’ambition est bien plus vaste, puisque ses concepteurs veulent recréer tout un univers.
Au programme, une véritable salle d’arcade avec une vingtaine de bornes de jeux, divers flippers, mais aussi un atelier de restauration de bornes permettant de préserver ce patrimoine vidéoludique souvent menacé.
L’un des espaces les plus intrigants du projet prendra la forme d’une chambre d’adolescent privatisable, figée dans les années 1990. Une capsule temporelle pensée dans les moindres détails, capable de faire ressurgir instantanément les souvenirs d'une génération ayant grandi entre les consoles 16/32 bits et les après-midis passés devant le Club Dorothée (ou MTV).
Une campagne Ulule pour financer les travaux… et servir de baromètre
Pour concrétiser cette vision, les créateurs du Memory Club ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme française Ulule.
Un financement qui doit permettre aux auteurs du projet de finaliser la transformation d’une ancienne usine en un établissement répondant à l’ensemble des normes en vigueur, qu’il s’agisse de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore des différents aménagements nécessaires à l’accueil du public.
Le budget total est estimé à 70 000 euros, dont 55 000 euros ont déjà été réunis, et la campagne Ulule actuellement en cours doit donc permettre de financer la dernière étape du chantier et de donner vie à ce Memory Club dans les meilleures conditions, avec le soutien direct de sa future communauté.
Le Memory Club apparaît comme une déclaration d’amour à une décennie qui continue de fasciner, et un lieu que beaucoup d’entre nous auraient rêvé de fréquenter lorsqu’ils étaient enfants… Et que nous aurons, on l’espère, bientôt l’occasion de découvrir pour de vrai.