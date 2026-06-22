Ce rapport contenait tout un ensemble de données. On y retrouvait la version de WordPress et de PHP, le type et la version de la base de données, la liste des extensions actives avec leurs numéros de version, le thème utilisé, ainsi que les clés API et jetons OAuth associés aux services d'emailing connectés au plugin. Un attaquant disposant de ces identifiants peut envoyer des emails au nom du site touché, une arme particulièrement efficace pour déployer des campagnes de phishing ou des arnaques de type fraude au président. Le détail du système permet de préparer d'autres attaques en ciblant des versions de plugins ou de serveurs connues pour leurs propres vulnérabilités.

Le correctif est disponible depuis la version 2.1.5, publiée le 17 mars 2026, et le problème a été rendu public deux semaines plus tard. L'exploitation à grande échelle n'a démarré qu'en mai, avant de s'intensifier début juin. Wordfence a recensé plus de 4 millions de requêtes malveillantes lors de la seule journée du 7 juin.

Les administrateurs de sites utilisant Gravity SMTP doivent mettre à jour le plugin vers la version 2.1.5 ou une version plus récente, puis régénérer les clés et jetons configurés auprès de chaque service d'emailing connecté : la mise à jour ferme l'accès vulnérable, mais elle ne révoque pas les identifiants déjà récupérés. Nous rapportions en mars dernier qu'une faille comparable, dans le plugin User Registration & Membership utilisé par plus de 60 000 sites, permettait elle aussi à un simple visiteur d'obtenir des droits élevés sans authentification.