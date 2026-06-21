Un outil est en mesure de vous aider à exploiter au mieux la carte mère, le processeur et les périphériques qui leur sont associés, dans votre PC.
Saviez-vous que, connecté au mauvais port de votre carte mère, un SSD peut voir ses performances réduites ? Il n'est pas question d'effondrement, mais autant utiliser son matériel à son plein potentiel, non ?
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De la jungle des lignes PCI Express
Dans votre PC, tous les périphériques exploitent ce que l'on appelle les lignes PCI Express pour s'échanger des données. Cela vaut donc aussi bien pour les échanges avec la carte graphique, le SSD ou les ports USB.
Ces échanges sont conditionnés par la technologie du périphérique en question, mais également par les possibilités de votre configuration, et c'est là que les choses peuvent rapidement devenir très compliquées. En effet, de nombreux usages se contentent des informations techniques affichées par les fabricants, or ces derniers ont tendance à ne présenter que les spécifications maximales que leur matériel peut prendre en charge.
Des spécifications qui dépendent de nombreux facteurs et, par exemple, votre très chère carte graphique ne fonctionnera pas de la même manière selon que vous la branchiez sur le premier, sur le second, voire sur le troisième port PCI Express 16x de votre carte mère. Même chose pour le SSD et les multiples ports M.2 qui peuvent exister dans votre machine. Heureusement, un nouvel outil est là pour vous aider à vous y retrouver.
Cet outil, tout simple, se nomme PCIe Lane Simulator. Il s'agit d'une trouvaille des copains du site Hardware&Co et il ne nécessite qu'un peu de patience… et la liste précise des composants de votre machine.
Un outil pour tout organiser dans le PC
Une fois cette liste dressée, rendez-vous sur le site de PCIe Lane Simulator pour, d'abord, entrer la référence de votre carte mère. Pièce centrale de votre machine, c'est elle qui conditionne une bonne partie de son potentiel, mais pas seulement : le nombre et la technologie des lignes PCIe disponibles dépendent aussi de votre processeur. De fait, dans un second temps, c'est la référence de ce processeur qu'il faut entrer.
À partir de là, on peut « remplir » les lignes PCI Express de la machine à l'aide d'un petit diagramme plutôt bien fait qui affiche les ports PCI Express et les ports M.2. On peut alors se rendre compte qu'en fonction de l'emplacement utilisé pour la carte graphique ou le SSD, ce ne sont pas forcément les mêmes lignes PCI Express qui sont utilisées : parfois des lignes en technologie PCIe 5.0, mais d'autres fois « simplement » en PCIe 4.0.
De la même manière, il faut savoir que le nombre de lignes PCIe 5.0 ou PCIe 4.0 n'est pas illimité. Il se peut qu'avec certains composants vous dépassiez les, par exemple, 24 lignes PCIe disponibles sur votre configuration : vous vous rendrez alors compte que le nouveau SSD que vous venez d'acheter ne pourra fonctionner en PCIe 5.0. Bien sûr, l'impact sur les performances ne sera pas forcément majeur, mais autant savoir exactement où on va.
Dans le cas de l'utilisation de plusieurs ports PCI Express x16, PCIe Lane Simulator peut être d'un grand secours. Physiquement, ces ports sont en x16, mais en fonction du type de composants connectés, ils peuvent être bridés en x8, voire en x4. Là encore, il vaut mieux jeter un œil à cet outil pour éviter les mauvaises surprises.