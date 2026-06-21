Dans votre PC, tous les périphériques exploitent ce que l'on appelle les lignes PCI Express pour s'échanger des données. Cela vaut donc aussi bien pour les échanges avec la carte graphique, le SSD ou les ports USB.

Ces échanges sont conditionnés par la technologie du périphérique en question, mais également par les possibilités de votre configuration, et c'est là que les choses peuvent rapidement devenir très compliquées. En effet, de nombreux usages se contentent des informations techniques affichées par les fabricants, or ces derniers ont tendance à ne présenter que les spécifications maximales que leur matériel peut prendre en charge.

Des spécifications qui dépendent de nombreux facteurs et, par exemple, votre très chère carte graphique ne fonctionnera pas de la même manière selon que vous la branchiez sur le premier, sur le second, voire sur le troisième port PCI Express 16x de votre carte mère. Même chose pour le SSD et les multiples ports M.2 qui peuvent exister dans votre machine. Heureusement, un nouvel outil est là pour vous aider à vous y retrouver.