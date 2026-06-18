Le mini PC abordable que l'on glisse sous un écran n’est clairement pas le sujet ici. Avec son EVO-X3, GMKtec attaque le segment beaucoup plus ambitieux des stations de travail compactes, capables de faire tourner des tâches d'IA en local, de gérer des workflows créatifs lourds et de servir de machine de calcul en entreprise. Le format reste contenu, annoncé comme proche de l’encombrement d'une PS4, mais la fiche technique vise le très haut du panier.

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Un Ryzen AI Max+ 395 pour muscler l’IA locale

L'EVO-X3 s'appuie sur une puce AMD Ryzen AI Max+ 395, un APU qui combine CPU, GPU Radeon 8060S et accélération IA via un NPU XDNA 2. GMKtec met en avant la possibilité d'exécuter des modèles localement, sans dépendre systématiquement du cloud, avec les bénéfices attendus : latence réduite, confidentialité renforcée et fonctionnement hors ligne.