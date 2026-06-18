Le fabricant chinois prépare le lancement européen de son EVO-X3, un mini PC très haut de gamme animé par un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395. Pensé pour l'IA locale et les créatifs, il sera proposé à la vente à partir de 3 249 euros.
Le mini PC abordable que l'on glisse sous un écran n’est clairement pas le sujet ici. Avec son EVO-X3, GMKtec attaque le segment beaucoup plus ambitieux des stations de travail compactes, capables de faire tourner des tâches d'IA en local, de gérer des workflows créatifs lourds et de servir de machine de calcul en entreprise. Le format reste contenu, annoncé comme proche de l’encombrement d'une PS4, mais la fiche technique vise le très haut du panier.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Un Ryzen AI Max+ 395 pour muscler l’IA locale
L'EVO-X3 s'appuie sur une puce AMD Ryzen AI Max+ 395, un APU qui combine CPU, GPU Radeon 8060S et accélération IA via un NPU XDNA 2. GMKtec met en avant la possibilité d'exécuter des modèles localement, sans dépendre systématiquement du cloud, avec les bénéfices attendus : latence réduite, confidentialité renforcée et fonctionnement hors ligne.
La machine pourra embarquer 128 Go de mémoire vive LPDDR5X unifiée, avec des configurations de stockage en 2 To ou 4 To. Les slides de la présentation de la marque mentionnent aussi l'OCuLink, l'USB4, le Wi-Fi 7, deux emplacements M.2 2280 PCIe 4.0 et une compatibilité Windows 11 Pro et Linux, dont Ubuntu.
À partir de 3 249 euros
Les inscriptions aux précommandes ouvriront ce lundi 22 juin avec une ristourne de 50 euros. Le lancement officiel est prévu pour sa part le 29 juin. Côté addition, c’est salé. Le GMKtec EVO-X3 confirme en effet son positionnement premium et s'affiche en précommande à 3 249 euros pour la version 128 Go RAM + 2 To SSD (au lieu de 3 745 €) et 3 450 euros pour la déclinaison 128 Go + 4 To (au lieu de 3 971 €). Bref, un mini PC petit par la taille, mais vraiment costaud par ses performances IA… et son tarif !