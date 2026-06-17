Les trois projets RTX Remix officiels en bénéficient immédiatement : Portal RTX passe de 25 Go à 17 Go (soit -32 %), Portal: Prelude RTX suit le même mouvement, et Half-Life 2 RTX tombe de 80 Go à 50 Go, une réduction de 37,5 %. Concrètement, ce n'est pas seulement une question de confort pour le joueur final : les moddeurs récupèrent de la marge pour intégrer davantage d'assets et de détails sans exploser les limites de taille de leurs projets. Ce qui change la donne pour une communauté qui travaille souvent avec des contraintes de distribution serrées.