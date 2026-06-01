27 jeux compatibles au lancement

NVIDIA promet notamment une réduction des artefacts, une meilleure stabilité temporelle, des effets de lumière plus lisibles et moins de traînées dans les scènes complexes. Autrement dit, cette mise à jour vise à rendre le ray tracing plus propre et plus constant, en particulier dans les jeux vidéo qui poussent déjà fortement les effets d'éclairage.

Il faut toutefois préciser que cette compatibilité élargie concerne uniquement le nouveau modèle Ray Reconstruction. D’autres briques du DLSS 4.5, comme le Multi Frame Generation avancé, restent liées aux générations de GPU les plus récentes.

Au moment du lancement cet été, NVIDIA annonce que 27 jeux seront déjà compatibles avec DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Parmi eux figureront notamment Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Doom : The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle ou, encore, Star Wars Outlaws.