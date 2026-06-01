NVIDIA prépare une évolution importante de son Ray Reconstruction, la brique IA chargée d'améliorer le rendu des jeux en ray tracing et path tracing. Attendu dès août 2026, ce nouveau modèle intégré au DLSS 4.5 sera disponible sur la plupart des cartes GeForce RTX, des séries 20 aux 50 (Blackwell).

Le ray tracing a beau produire des effets de lumière spectaculaires, il traîne encore parfois quelques défauts bien visibles : scintillements, artefacts, image instable ou traînées dans les scènes les plus chargées. C'est précisément sur ce terrain que NVIDIA veut progresser avec son DLSS 4.5 Ray Reconstruction, la nouvelle version de sa technologie de reconstruction d'image par IA.

Son arrivée est prévue pour cet été, au mois d'août 2026, via l'app NVIDIA. Et la bonne nouvelle, c'est que cette mise à jour ne sera pas réservée qu'aux dernières GeForce RTX 50. Elle doit aussi concerner les GPU RTX 20, RTX 30 et RTX 40, ce qui permettra à une large partie du parc existant de bénéficier du nouveau modèle sans avoir à changer de carte graphique.

Un nouveau modèle pour nettoyer l'image

Le Ray Reconstruction a pour rôle de remplacer les débruiteurs classiques utilisés dans les jeux en ray tracing. Plutôt que de laisser le moteur graphique nettoyer l'image avec des méthodes traditionnelles, NVIDIA confie cette tâche à un modèle d'intelligence artificielle entraîné pour reconstruire une image plus stable et plus détaillée.

Avec DLSS Ray Reconstruction, les débruiteurs traditionnels du moteur de jeu cèdent la place à un modèle d’IA entraîné pour reconstruire une image plus stable et plus détaillée. ©NVIDIA
Avec DLSS Ray Reconstruction, les débruiteurs traditionnels du moteur de jeu cèdent la place à un modèle d’IA entraîné pour reconstruire une image plus stable et plus détaillée. ©NVIDIA
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Avec le DLSS 4.5, la première capitalisation boursière mondiale annonce un modèle transformer de deuxième génération, capable de traiter davantage de paramètres tout en conservant des performances proches de la version actuelle. L'objectif n'est donc pas seulement de gagner des images par seconde, mais surtout d'améliorer la qualité visuelle.

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27 jeux compatibles au lancement

NVIDIA promet notamment une réduction des artefacts, une meilleure stabilité temporelle, des effets de lumière plus lisibles et moins de traînées dans les scènes complexes. Autrement dit, cette mise à jour vise à rendre le ray tracing plus propre et plus constant, en particulier dans les jeux vidéo qui poussent déjà fortement les effets d'éclairage.

Il faut toutefois préciser que cette compatibilité élargie concerne uniquement le nouveau modèle Ray Reconstruction. D’autres briques du DLSS 4.5, comme le Multi Frame Generation avancé, restent liées aux générations de GPU les plus récentes.

Au moment du lancement cet été, NVIDIA annonce que 27 jeux seront déjà compatibles avec DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Parmi eux figureront notamment Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Doom : The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle ou, encore, Star Wars Outlaws.

Source : NVIDIA

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