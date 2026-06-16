Commodore avait relancé le C64 l’an dernier, vendu à 30 000 exemplaires depuis sa réédition. Logique, donc, que Christian « Peri Fractic » Simpson, le YouTubeur rétro qui a racheté la marque en 2025 pour « quelques millions de dollars », se pose maintenant la question que tout le monde évite : qu’aurait fait Commodore si la marque avait survécu jusqu’à l’ère du téléphone ? Sa réponse, c’est le Callback 8020, un modèle clapet à 499 € qui ne ressemble à aucun autre smartphone sur le marché, et ce n’est pas un compliment déguisé en critique, ni l’inverse.