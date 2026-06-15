L'arrivée de ce centre referme une carte commencée quatre ans plus tôt. En 2022, sept régions pionnières avaient inauguré leurs premiers centres avec le soutien de l'ANSSI, chacune dotée d'un million d'euros sur trois ans, héritage du plan France Relance. Le cadre a changé depuis. L'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'agence en 2025 a retenu dix-sept projets, dotés cette fois de 400 000 euros sur deux ans. Moitié moins d'argent, sur un an de moins : la fin des financements de relance se lit dans les montants.

Les PME, TPE et entreprises de taille intermédiaire restent les premières victimes des rançongiciels, avec 37 % des cas selon le dernier bilan de l'ANSSI. Le hameçonnage a été multiplié par cinq en région depuis 2022, et la directive européenne NIS2 vient durcir les obligations de cybersécurité des collectivités comme des ETI. Ces structures n'ont souvent ni équipe dédiée ni budget pour affronter une attaque seules.

Reste la question de la notoriété. Le guichet national 17Cyber, où les centres régionaux s'agrègent, a enregistré l'an dernier l'écrasante majorité de ses demandes auprès de particuliers, les entreprises et collectivités ne pesant qu'une poignée de pourcents.

Pour une PME paralysée un vendredi soir, savoir qu'un numéro décroche change tout, à condition que les premières concernées apprennent un jour qu'il existe.