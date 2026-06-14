Le Kinetic Cyber Range réunit côte à côte deux métiers aux méthodes radicalement différentes. D’un côté, les spécialistes en forensique numérique débutent chaque enquête par un acte physique. Un téléphone à saisir, un disque dur à extraire, un mandat de perquisition à servir dans une salle de serveurs. De l’autre, Stephanie Cassioppi, qui dirige l’unité chargée de la formation cyber à Huntsville, explique que ses équipes n’accèdent quasiment jamais à un appareil de leurs cibles. « Nos adversaires sont à l'étranger. Toute probabilité que je mette un jour la main sur leur ordinateur ou leur téléphone est quasi nulle ».

Ces enquêteurs remontent des flux de données à travers des réseaux, analysent des logs et reconstituent des opérations malveillantes depuis des signaux indirects. Dans le range, Active Directory, messageries d’entreprise et pare-feu fonctionnent exactement comme dans une véritable organisation. Selon Dave Beachboard, « Quand ils plongent dans le réseau, ils voient exactement ce que verrait n'importe quel technicien sur le terrain ».

Le FBI a poussé la logique d’immersion jusqu’à la salle des serveurs. Plus de 200 machines actives sous Windows et Linux y tournent en permanence. L’environnement est délibérément inconfortable. Froid, bruyant, sombre, exigu. Dave Beachboard l’a voulu ainsi : reproduire les conditions physiques réelles d'un datacenter lors d’une intervention judiciaire.