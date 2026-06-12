Pour comprendre de quoi il retourne, il faut revenir à un vieux compagnon de l’Explorateur, le fichier desktop.ini. Caché par défaut, ce petit fichier de configuration se trouve dans les dossiers auxquels Windows, une application ou un administrateur a associé une présentation spécifique. Il fournit au système les instructions nécessaires pour afficher l’icône personnalisée, le nom localisé ou l’info-bulle du répertoire concerné.

Le problème, c’est que l’Explorateur lit ces instructions de manière automatique. Une habitude sans conséquence lorsque le fichier vient d’un emplacement fiable, mais plus risquée lorsqu’il provient d’Internet, d’un partage distant ou d’un chemin réseau mal identifié. Un fichier desktop.ini piégé pourrait en effet profiter de cette lecture systématique pour provoquer des plantages, voire exécuter du code avec les droits de la session ouverte.

Microsoft a donc décidé de durcir les règles avec le Patch Tuesday de juin. À partir de maintenant, Windows peut ignorer un fichier desktop.ini lorsqu’il porte la marque du Web (MotW), provient d’un emplacement distant de type WebDAV ou HTTP, ou se trouve sur un chemin réseau que le système ne reconnaît pas comme fiable. Le dossier ne disparaît pas, pas plus que les fichiers qu’il contient, mais il s’affiche désormais sans les éléments de personnalisation que l’Explorateur appliquait jusqu’ici, ce qui peut donner l’impression d’un bug visuel depuis la mise à jour.