Dans ce contexte, son positionnement prend tout son sens, avec un Dark Rock Pro 6 qui promet de maintenir des températures stables, sans pour autant transformer le boîtier en véritable turbine. La marque précise que l’installation a également été pensée pour simplifier la vie des monteurs. Le ventilateur avant est déjà monté, le système de fixation a été rationalisé, et l’ensemble conserve une logique d’assemblage plutôt intuitive pour un modèle de cette taille.