Avec ses nouveaux Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6, la marque be quiet! continue d’affiner sa promesse historique, celle de refroidir même les configurations les plus exigeantes, en faisant pour cela un minimum de (voire aucun) bruit.
Successeur direct du bien-nommé Dark Rock Pro 5, déjà bien installé dans le paysage des ventirads haut de gamme, le Dark Rock Pro 6 (lancé en mai dernier) signé be quiet! ne cherche pas à réinventer la roue, mais plutôt à la rendre encore plus efficace, et surtout compatible avec les configurations modernes (et évidemment, toujours avec le moins de bruit possible).
Une nouvelle génération qui affine une référence déjà solide
Premier changement visible avec cette nouvelle génération, le format double tour de 169 mm conserve son imposante stature, mais gagne en intégration. La marque explique que le design a été entièrement repensé avec un ventilateur réglable en hauteur pour une meilleure compatibilité avec les RAM hautes et les refroidisseurs VRM.
Le ventilateur avant, monté sur rails, peut être ajusté en hauteur, tandis que des découpes dans les ailettes permettent de libérer de l’espace là où les conflits avec la RAM ou les dissipateurs VRM étaient autrefois fréquents.
L’autre évolution notable concerne les performances de dissipation thermique. Le modèle Pro 6 embarque désormais 7 caloducs de 6 mm retravaillés, optimisés pour accélérer le transfert de chaleur depuis le CPU vers les ailettes. L’objectif est ici d’encaisser des charges thermiques toujours plus élevées sans broncher, notamment sur les processeurs récents capables de monter très haut en consommation.
En parallèle, la marque décline aussi une version plus compacte, le Dark Rock 6, monotour, pensée pour des configurations moins extrêmes, mais toujours exigeantes sur le plan du silence.
Refroidir 300W sans réveiller la pièce : le pari du silence maîtrisé
Car oui, le cœur du sujet reste évidemment le refroidissement. Et sur ce point, le Dark Rock Pro 6 ne fait pas dans la demi-mesure. Avec une capacité annoncée jusqu’à 300W de TDP, il se positionne clairement dans la catégorie des solutions capables d’accompagner des processeurs haut de gamme, y compris en overclocking.
La solution repose ici sur un duo de ventilateurs Silent Wings, avec un modèle de 135 mm et un autre de 120 mm. Tous deux sont dotés d’un roulement à fluide hydrodynamique (FDB), d’un moteur à 6 pôles et de pales conçues pour optimiser le flux d’air. Leur rôle n’est pas seulement de pousser de l’air, mais aussi de le faire avec une signature acoustique minimale, soit l’ADN de be quiet!.
Un interrupteur permet de basculer entre un mode « Actif » pour des performances avancées, et un mode « Semi-Passif », lequel permet de profiter d’un fonctionnement on ne peut plus silencieux, en maintenant le ventilateur à l’arrêt en dessous de 40 % PWM.
Côté conception, le refroidisseur gagne aussi en finition et en ergonomie. Le couvercle supérieur en aluminium brossé, avec son logo discret et ses caches latéraux, renforce l’identité visuelle sobre de la gamme. On retrouve également une base en cuivre nickelé et un revêtement noir à particules de céramique, pensé pour optimiser la dissipation, tout en conservant une esthétique homogène.
Enfin, et c’est un détail qui parlera aux assembleurs, grâce à sa base nickelée, le Dark Rock Pro 6 est compatible avec les pâtes thermiques à métal liquide (comme la DC2 Pro), permettant d’aller chercher encore quelques précieux degrés de marge sur les configurations les plus exigeantes.
Pour quelles machines ? Et à quel prix ?
Vous l’aurez déjà compris, le Dark Rock Pro 6 n’est pas un ventirad à vocation « généraliste ». Il vise clairement les configurations musclées comme les PC gaming en très haute résolution, les stations de travail lourdes, ou encore les machines overclockées qui refusent ce compromis entre performance et silence.
Dans ce contexte, son positionnement prend tout son sens, avec un Dark Rock Pro 6 qui promet de maintenir des températures stables, sans pour autant transformer le boîtier en véritable turbine. La marque précise que l’installation a également été pensée pour simplifier la vie des monteurs. Le ventilateur avant est déjà monté, le système de fixation a été rationalisé, et l’ensemble conserve une logique d’assemblage plutôt intuitive pour un modèle de cette taille.
Côté disponibilité, les Dark Rock Pro 6 et Dark Rock 6 sont commercialisés depuis le mois de mai dernier et arrivent progressivement chez les partenaires et revendeurs spécialisés. Le prix public conseillé du modèle Pro 6 est fixé à 109,90 €, contre 89,90 € pour le modèle standard, et tous deux sont accompagnés d’une garantie de 3 ans.
Pour retrouver ces produits rendez vous chez :
Sans mauvais jeu de mots, ce nouveau Dark Rock Pro 6 ne cherche pas à faire du bruit, ni dans le boîtier, ni sur le marché, mais continue de consolider la philosophie de la marque be quiet!, selon laquelle la performance n’a pas besoin d’être bruyante.