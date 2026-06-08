La Chine impose la première norme mondiale d'efficacité pour les voitures électriques, quitte à bloquer celles qui ne sont pas conformes. La France, elle, a renoncé à les taxer sur leur poids sous la pression des constructeurs.
Le poids moyen d'une voiture particulière en Chine avait atteint 1 704 kilogrammes en 2024, soit environ un tiers de plus qu'en 2012, selon les données de la télévision d'État CCTV. Un SUV mesuré par la même chaîne affichait 2,3 mètres de large, pour des places de parking conçues sur une norme de 2,4 mètres (ce qui laisse dix centimètres de dégagement, à peine de quoi entrouvrir une portière).
Pékin a répondu à cette dérive en activant le 1er janvier 2026 la première norme mondiale d'efficacité énergétique obligatoire pour les véhicules électriques, fixant un plafond de consommation de 15,1 kWh aux 100 kilomètres pour les modèles de deux tonnes. Les constructeurs qui ne s'y conforment pas voient leur véhicule bloqué à la production, à la vente et à l'immatriculation.
Des voitures trop larges pour les parkings : la Chine légifère en premier
Jusqu'ici, le modèle dominant dans l'industrie automobile était celui de la batterie toujours plus grande : puisqu'elle améliore l'autonomie, les constructeurs l'ont embarquée sans retenue, au détriment du poids, des dimensions et de la consommation globale. La norme chinoise renverse cette priorité en faisant de l'efficacité (et non de la capacité brute de la batterie) le critère déterminant pour accéder au marché. L'impact attendu : un gain d'autonomie moyen d'environ 7 % pour les véhicules conformes, obtenu non pas en ajoutant des kilowattheures mais en travaillant l'aérodynamique, les matériaux et la gestion thermique.
La Chine a produit 16 millions de véhicules électriques en 2025 selon l'Agence internationale de l'énergie, et ses exportations progressent rapidement vers de nouveaux marchés, dont l'Europe. C'est dans ce contexte que le poids des voitures est devenu un enjeu systémique : une électrique vendue aujourd'hui sur le marché chinois peut dépasser 2,5 tonnes, des gabarits qui correspondent à une époque où l'autonomie affichée était le seul argument commercial qui comptait vraiment. La norme d'efficacité oblige les constructeurs à sortir de cette logique, avec des exigences graduées selon le poids du véhicule et des seuils resserrés d'environ 11 % par rapport aux recommandations précédentes.
Le malus au poids : une arme rangée au placard sous la pression des constructeurs
En France, la taxe sur la masse en ordre de marche (communément appelée malus au poids) existe depuis 2022. Elle frappe les véhicules particuliers dépassant un certain gabarit à l'achat, avec un seuil progressivement abaissé : depuis le 1er janvier 2026, les véhicules thermiques et hybrides dépassant 1 500 kilogrammes y sont soumis (contre 1 600 kg auparavant). Les voitures électriques, elles, en avaient toujours été dispensées, au motif que leurs batteries les pénalisent structurellement sur le plan du poids.
Le projet de loi de finances 2026 prévoyait d'étendre ce dispositif aux VE les plus lourds à partir du 1er juillet 2026, avec un abattement de 600 kilogrammes pour tenir compte des batteries. Selon un amendement déposé à l'Assemblée nationale, le seuil d'éco-score retenu n'aurait exonéré que 35 % des véhicules électriques commercialisés en France, les 65 % restants y étant soumis. La filière automobile française (PFA, CCFA, Renault, Stellantis notamment) a fortement poussé contre ce dispositif, et un amendement de suppression a finalement été adopté en commission fin janvier 2026. Le budget a été définitivement adopté le 2 février sans ce malus poids sur les électriques, avec l'exonération totale maintenue jusqu'en 2028, quel que soit le gabarit ou le pays de fabrication du véhicule.
L'exécutif, qui souhaitait orienter les achats vers des véhicules à plus faible empreinte carbone et pénaliser indirectement les modèles chinois peu écoscorés, s'est retrouvé désavoué par le Parlement. À l'échelle européenne, il n'existe par ailleurs pas l'équivalent d'une norme d'efficacité obligatoire par modèle pour les VE : les politiques climatiques de l'UE s'appuient sur des objectifs d'émissions de CO2 par flotte de constructeur, pas sur des plafonds de consommation à l'immatriculation.
Pour l'instant, les constructeurs chinois s'adaptent à une norme d'efficacité que l'Europe n'a pas encore jugé bon de reprendre. Leurs modèles les mieux classés sur la consommation, rationalisés par obligation réglementaire à Pékin, arriveront sur le marché français sans le moindre malus sur leur masse. La sobriété par décret a ses avantages, y compris pour les marchés qui ont décidé de ne pas décréter.