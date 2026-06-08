Le malus au poids : une arme rangée au placard sous la pression des constructeurs

En France, la taxe sur la masse en ordre de marche (communément appelée malus au poids) existe depuis 2022. Elle frappe les véhicules particuliers dépassant un certain gabarit à l'achat, avec un seuil progressivement abaissé : depuis le 1er janvier 2026, les véhicules thermiques et hybrides dépassant 1 500 kilogrammes y sont soumis (contre 1 600 kg auparavant). Les voitures électriques, elles, en avaient toujours été dispensées, au motif que leurs batteries les pénalisent structurellement sur le plan du poids.

Le projet de loi de finances 2026 prévoyait d'étendre ce dispositif aux VE les plus lourds à partir du 1er juillet 2026, avec un abattement de 600 kilogrammes pour tenir compte des batteries. Selon un amendement déposé à l'Assemblée nationale, le seuil d'éco-score retenu n'aurait exonéré que 35 % des véhicules électriques commercialisés en France, les 65 % restants y étant soumis. La filière automobile française (PFA, CCFA, Renault, Stellantis notamment) a fortement poussé contre ce dispositif, et un amendement de suppression a finalement été adopté en commission fin janvier 2026. Le budget a été définitivement adopté le 2 février sans ce malus poids sur les électriques, avec l'exonération totale maintenue jusqu'en 2028, quel que soit le gabarit ou le pays de fabrication du véhicule.

L'exécutif, qui souhaitait orienter les achats vers des véhicules à plus faible empreinte carbone et pénaliser indirectement les modèles chinois peu écoscorés, s'est retrouvé désavoué par le Parlement. À l'échelle européenne, il n'existe par ailleurs pas l'équivalent d'une norme d'efficacité obligatoire par modèle pour les VE : les politiques climatiques de l'UE s'appuient sur des objectifs d'émissions de CO2 par flotte de constructeur, pas sur des plafonds de consommation à l'immatriculation.

Pour l'instant, les constructeurs chinois s'adaptent à une norme d'efficacité que l'Europe n'a pas encore jugé bon de reprendre. Leurs modèles les mieux classés sur la consommation, rationalisés par obligation réglementaire à Pékin, arriveront sur le marché français sans le moindre malus sur leur masse. La sobriété par décret a ses avantages, y compris pour les marchés qui ont décidé de ne pas décréter.