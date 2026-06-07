Audi franchit un nouveau cap avec la Nuvolari, une supercar hybride de 1 001 ch qui repousse les limites de la performance, taillée pour dépasser les 350 km/h et bousculer les standards du genre.
Depuis plusieurs années déjà, Audi accélère sa transition électrique à grande vitesse, notamment via sa gamme e-tron qui a ouvert la voie à une nouvelle ère technologique. SUV, berlines, déclinaisons sportives… La marque aux quatre anneaux a multiplié les expérimentations autour de l’électrification, sans pour autant renoncer à son ADN dynamique. Avec la Nuvolari, Audi ne se contente plus d’électrifier son catalogue, elle souhaite proposer une expérience hybride extrême, comme évoqué par Automobile-Propre.
Pas moins de 1 001 ch hybrides à dompter
Sous le capot de l’Audi Nuvolari, on retrouve une chaîne de traction hybride haute performance d’une puissance maximale de 736 kW, soit 1 001 ch. Le cœur thermique repose sur un imposant V8 biturbo 4,0 litres développant à lui seul 588 kW (800 ch), épaulé par trois moteurs électriques à flux axial de 110 kW chacun.
Une cavalerie pour le moins impressionnante, mais surtout une architecture pensée pour la réactivité et la précision. Le V8 délivre 730 Nm de couple et grimpe jusqu’à 10 000 tr/min, un régime habituellement réservé aux disciplines de compétition. La batterie lithium-ion de 7,3 kWh reste volontairement compacte, privilégiant la puissance instantanée à l’autonomie.
Les performances suivent logiquement cette débauche de puissance, avec un 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, un 0 à 200 km/h en 6,8 secondes, et une vitesse maximale qui dépasse les 350 km/h.
Côté look, cette Nuvolari particulièrement anguleuse ouvre la voie au nouveau langage stylistique d’Audi, esquissé il y a quelques mois déjà avec le concept C, lequel préfigure un futur coupé électrique (TT ?) attendu en 2027.
Une supercar taillée pour l’aérodynamique active et la fibre F1
Au-delà de la puissance brute, Audi mise sur une approche globale de la performance. L’architecture combine la technologie Audi Space Frame et une carrosserie intégralement en carbone, une première pour la marque, afin de garantir rigidité et légèreté. L’ensemble des éléments en carbone a d'ailleurs été développé avec l’expertise issue directement de la Formule 1.
L’aérodynamique active joue ici un rôle central. Chaque élément de carrosserie (splitter avant, flux latéraux, diffuseur arrière, etc.) a une fonction précise, et tout est optimisé pour gérer l’appui, la traînée et l’équilibre du véhicule en temps réel. Les ingénieurs ont même intégré les retours de pilotes Audi issus de la F1 pour affiner le comportement à haute vitesse.
Le point d’orgue du dispositif se trouve sans doute dans l'aileron arrière adaptatif, capable d’évoluer entre trois modes, à savoir Closed, Low Downforce et High Downforce, selon les conditions de conduite. De quoi transformer la Nuvolari d’une fusée de ligne droite en machine à avaler les virages.
Limitée à 499 exemplaires et attendue pour le premier semestre 2027, cette supercar hybride s’annonce évidemment comme la plus puissante et la plus rapide jamais produite par Audi.