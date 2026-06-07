Depuis plusieurs années déjà, Audi accélère sa transition électrique à grande vitesse, notamment via sa gamme e-tron qui a ouvert la voie à une nouvelle ère technologique. SUV, berlines, déclinaisons sportives… La marque aux quatre anneaux a multiplié les expérimentations autour de l’électrification, sans pour autant renoncer à son ADN dynamique. Avec la Nuvolari, Audi ne se contente plus d’électrifier son catalogue, elle souhaite proposer une expérience hybride extrême, comme évoqué par Automobile-Propre.