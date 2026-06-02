Là où ModRetro et Analogue divergent, c'est sur la recette. Analogue garde une implémentation maison, fermée. ModRetro construit sur un cœur MiSTer modifié, ce projet communautaire open source que des passionnés font tourner depuis des années sur des cartes à assembler soi-même (la voie gratuite de l'émulation logicielle façon RetroArch restant l'autre option, moins fidèle mais sans débourser un centime). La M64 industrialise donc un savoir-faire communautaire et y appose la caution d'un fondeur. Pour une console rétro de niche, croiser le logo AMD sur la boîte sort franchement de l'ordinaire.

Le prix de 199 dollars, enfin, est un tarif américain. Ni ModRetro ni AMD n'ont communiqué de prix ou de calendrier de distribution pour l'Europe. Comme pour l'Analogue 3D, dont les déclinaisons de fin d'année rappelaient déjà l'addition une fois la TVA et les frais d'import ajoutés, la facture française a toutes les chances de grimper bien au-delà du tarif affiché outre-Atlantique.

ModRetro promet la meilleure Nintendo 64 jamais rééditée, mais depuis la France, le plus dur sera peut-être de réussir à l'acheter sans que la douane ne s'invite à la fête.