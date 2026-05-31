Une fois encore, nous relayons sur Clubic.com une excellente production de la chaîne Branch Education. Spécialisée dans ces séquences pédagogiques, la chaîne YouTube nous a permis d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’un CPU ou celui d’un GPU. Elle nous a aussi détaillé le capteur optique d’une souris ou bien encore les entrailles d'un disque dur.

À chaque fois, les séquences proposées sont impressionnantes de précision et de clarté avec des analogies qui font toujours mouche. C’est une fois encore le cas sur cette vidéo qui, donc, se focalise sur les différentes mémoires que l’on retrouve dans un PC moderne en évoquant, bien sûr, la mémoire vive ou le SSD, mais aussi les moins connues mémoire cache ou mémoire registre.