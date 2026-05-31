Les vidéos pédagogiques disponibles – entre autres – sur YouTube sont toujours une mine d’informations. La nouvelle création de Branch Education ne déroge pas à la règle.
Vous le savez forcément, la DRAM et la NAND connaissent actuellement de très fortes hausses tarifaires. Ces deux types de mémoire ne sont qu’une toute petite partie de toutes les catégories utilisées sur un PC moderne : registre, cache, DRAM, NAND… Il y a de quoi en perdre son latin !
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De quelques bytes à plusieurs téraoctets
Une fois encore, nous relayons sur Clubic.com une excellente production de la chaîne Branch Education. Spécialisée dans ces séquences pédagogiques, la chaîne YouTube nous a permis d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’un CPU ou celui d’un GPU. Elle nous a aussi détaillé le capteur optique d’une souris ou bien encore les entrailles d'un disque dur.
À chaque fois, les séquences proposées sont impressionnantes de précision et de clarté avec des analogies qui font toujours mouche. C’est une fois encore le cas sur cette vidéo qui, donc, se focalise sur les différentes mémoires que l’on retrouve dans un PC moderne en évoquant, bien sûr, la mémoire vive ou le SSD, mais aussi les moins connues mémoire cache ou mémoire registre.
Temps d’accès, bande passante et capacités sont évidemment mis en avant pour catégoriser des types de mémoire aux usages clairement définis. Sans surprise, l’intelligence artificielle – en grande partie responsable de l’inflation évoquée en préambule – est longuement évoquée afin de créer une hiérarchie d’utilisation de ces mémoires.
Notez que cette vidéo – et toute la chaîne Branch Education d’ailleurs – est intégralement en anglais. Il est toutefois possible d’activer les sous-titres et, même si le résultat est encore imparfait, de profiter de la traduction française automatique pour en apprendre plus sur les types de mémoire.