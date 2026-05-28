Free offre à ses abonnés Freebox un accès gratuit à l'un de ses trois packs Arabia jusqu'au 31 mai 2026. Le geste concerne un total de 14 chaînes, accessibles à portée de télécommande ou de souris.
Du 25 au 31 mai, Free lève le verrou sur le premier de ses trois packs Arabia. Parmi les chaînes arabophones habituellement payantes, on en compte 36 au total, 14 sont accessibles gratuitement, sans aucune manipulation, directement depuis la Freebox. L'opérateur de Xavier Niel donne une semaine pour tester l'offre en conditions réelles et laisser ensuite décider les personnes intéressées, ou les curieux, sans engagement.
Free offre une semaine de chaînes arabes gratuits à tous ses abonnés Freebox
Le premier niveau de l'offre, Arabia Starter regroupe habituellement 14 chaînes pour 2,99 euros par mois. On y trouve de la musique avec Rotana Clip, des programmes pour enfants via Majid et Gulli Bil Arabia, et des chaînes généralistes marocaines ou algériennes comme Télé Maroc et Watania Djazairia. C'est ce pack qui est proposé gratuitement pendant une semaine.
Avec 27 chaînes à 5,99 euros/mois, le pack Arabia est encore plus fourni. La sélection s'enrichit de vraies chaînes de séries arabes comme On Drama ou ART Hekayat 1 et 2, de cinéma avec ART Aflam 1 et Rotana Classic, et de grandes généralistes tunisiennes et égyptiennes telles que Hannibal TV ou DMC.
Au sommet de la gamme, on retrouve Arabia Max, qui propose 36 chaînes pour 7,99 euros/mois. Par rapport au pack Arabia, il ajoute notamment des chaînes entièrement dédiées au cinéma arabe comme Rotana Cinema et Rotana Aflam+, et aux séries et fictions avec Rotana Drama et DMC Drama. C'est donc le bouquet le plus complet des trois.
Sans engagement, il reste encore quelques jours pour en profiter
Les 14 chaînes du pack Arabia Starter sont donc, jusqu'au 31 mai 2026, proposées en clair aux abonnés Freebox, avec un accès également depuis l'application Free TV, accessible sur ordinateur ou encore téléphone. Aucune action n'est requise pour profiter de la mise en clair : les chaînes apparaissent directement dans l'interface, sans code ni activation.
Si la semaine en clair vous donne envie d'aller plus loin, les trois packs Arabia se souscrivent sans engagement, donc sans durée minimale ni reconduction forcée. On s'abonne quand on veut, on arrête quand on veut, au mois le mois.
Pour les familles arabophones françaises ou qui vivent en France, voilà une occasion de mesurer l'étendue de l'offre. Des dessins animés pour les plus jeunes aux films du soir pour les parents, la programmation couvre un peu toutes les générations. La mise en clair se termine dimanche soir, alors autant en profiter.
Voici les 14 chaînes offertes pendant une semaine, proposées avec le pack Arabia Starter :
- Rotana Clip (canal 494)
- Rotana HD+ (495)
- Rotana Music (497)
- Gulli Bil Arabia (580)
- Rotana M+ (668)
- Carthage+ (675)
- Al Rawda (677)
- Rotana Kids (678)
- Majid (679)
- Watania Djazairia (682)
- Watania 2 (683)
- Bahia TV (684)
- Telvza TV (685)
- Télé Maroc (686).