Avec le déploiement des pilotes GeForce 610.47 WHQL, NVIDIA officialise la retraite du panneau de contrôle après 20 ans de bons et loyaux services. La nouvelle app devient l’unique point d’entrée pour tous les utilisateurs GeForce.
C’est une page qui se tourne, discrètement mais définitivement. Le panneau de contrôle NVIDIA, compagnon de route de millions de joueurs PC depuis le milieu des années 2000, vient d’être officiellement mis à la retraite. NVIDIA l’annonce dans les notes de version des pilotes 610.47 WHQL : toutes les fonctionnalités grand public du panneau classique ont été portées vers la NVIDIA App, et le support s’arrête là. Vingt ans d’ajustements de résolution, de gestion du V-Sync et de profils 3D, soldés en quelques lignes de changelog.
Le panneau de contrôle NVIDIA tire sa révérence avec les pilotes 610.47
La transition n’est pas brutale, NVIDIA ayant pris soin de ménager ses utilisateurs. Le panneau de contrôle ne disparaît pas automatiquement des machines existantes : il reste installé, sauf en cas de « nouvelle installation » des derniers pilotes. Autrement dit, si vous mettez à jour sans réinstallation propre, rien ne change côté interface, au moins pour l’instant.
Pour ceux qui tiendraient absolument à l’ancienne interface, elle reste téléchargeable sur le Microsoft Store. Mais sans correctif, sans nouvelle fonctionnalité, sans évolution d’aucune sorte. Une exception notable concerne les cartes GeForce RTX professionnelles : les utilisateurs de puces NVIDIA RTX PRO conservent temporairement le support du panneau de contrôle, le temps que les fonctionnalités pro migrent vers la nouvelle app.
La NVIDIA App, successeure désignée d’une interface vieille de deux décennies
La NVIDIA App n’est pas une nouveauté tombée du ciel : NVIDIA avait annoncé ce remplacement il y a plus de deux ans, et la migration des fonctionnalités s’est faite progressivement. L’application regroupe désormais la gestion des pilotes, les profils par jeu, les réglages DLSS et les paramètres d’affichage sous une interface unifiée. Concrètement, les « Paramètres 3D » du panneau de contrôle deviennent « Graphismes > Paramètres du programme » dans la nouvelle app, et les options d’affichage basculent sous l’onglet Système.
Ce n’est pas la première fois que NVIDIA bouscule ses utilisateurs avec une mise à jour de pilotes qui fait parler d’elle. Mais ici, l’intention est clairement stratégique : centraliser l’expérience logicielle, pousser vers un écosystème plus intégré, et probablement faciliter l’intégration future de fonctionnalités IA. Le panneau de contrôle, avec son interface héritée de Windows XP, n’avait tout simplement plus sa place dans cette vision.
La disparition du panneau de contrôle NVIDIA ne va pas révolutionner le quotidien de la plupart des joueurs : la NVIDIA App fait le job, et la transition a été suffisamment progressive pour éviter les mauvaises surprises. Ce qui est plus intéressant, c’est ce que ce choix dit de la stratégie de NVIDIA : l’entreprise veut un point d’entrée unique, contrôlé, évolutif. Repose en paix, petit panneau de contrôle.