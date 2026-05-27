C’est une page qui se tourne, discrètement mais définitivement. Le panneau de contrôle NVIDIA, compagnon de route de millions de joueurs PC depuis le milieu des années 2000, vient d’être officiellement mis à la retraite. NVIDIA l’annonce dans les notes de version des pilotes 610.47 WHQL : toutes les fonctionnalités grand public du panneau classique ont été portées vers la NVIDIA App, et le support s’arrête là. Vingt ans d’ajustements de résolution, de gestion du V-Sync et de profils 3D, soldés en quelques lignes de changelog.