NVIDIA a procédé au retrait immédiat de ses pilotes GeForce 595.59 WHQL seulement quelques heures après leur mise en ligne. En cause, un bug critique affectant la gestion de la ventilation et des fréquences, capable de provoquer des surchauffes dangereuses sur les cartes graphiques des séries RTX 3000 à 5000.
L'histoire se répète malheureusement pour le géant vert, qui vient de transformer une mise à jour de routine en véritable cauchemar pour les joueurs. Alors que la communauté attendait avec impatience les optimisations pour les derniers titres AAA, dont le très attendu Resident Evil 9 Requiem, le déploiement des pilotes Game Ready 595.59 a tourné au fiasco technique. Les rapports d'utilisateurs alarmés se sont multipliés sur la toile, forçant NVIDIA à appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et à supprimer les fichiers de ses serveurs de téléchargement.
Un silence de mort pour vos ventilateurs
Le problème principal, et de loin le plus inquiétant, concerne la gestion thermique des cartes graphiques. Selon de nombreux témoignages corroborés par nos confrères de Tom's Hardware et VideoCardz, l'installation de cette mouture 595.59 entraîne un comportement erratique, voire une désactivation totale des ventilateurs. Concrètement, le GPU peut monter en charge lors d'une session de jeu intense sans que la courbe de ventilation ne réagisse, laissant les pales à l'arrêt ou à un régime minimal inadapté.
Ce dysfonctionnement est particulièrement vicieux car il prive le joueur de l'indice sonore habituel signalant que la carte travaille. Sans surveillance active des températures via un logiciel tiers, le risque de surchauffe est réel, pouvant entraîner un "thermal throttling" sévère (baisse de performances pour sécurité) ou, dans les cas les plus extrêmes, des dommages matériels si les sécurités internes venaient à faillir. Les forums techniques, notamment sur Reddit, regorgent d'avertissements d'utilisateurs ayant vu leurs températures grimper en flèche en quelques minutes seulement.
Les RTX 5000 et les fréquences également touchées
Si les bugs de pilotes touchent souvent des configurations spécifiques, l'étendue des dégâts semble ici particulièrement vaste. Les rapports indiquent que le problème affecte non seulement les générations Ampere (RTX 3000) et Ada Lovelace (RTX 4000), mais également la toute nouvelle architecture Blackwell des RTX 5000. C'est un coup dur pour l'image de marque de NVIDIA sur son segment haut de gamme, d'autant que ce pilote était censé accompagner la sortie de titres majeurs.
Resident Evil: Requiem bénéficie des dernières technos NVIDIA, mais il faudra patienter un peu pour des pilotes fonctionnels. ©NVIDIA & Capcom
Outre la ventilation, la gestion des fréquences d'horloge semble totalement désynchronisée. Des utilisateurs rapportent sur Reddit que leur carte graphique reste bloquée à des fréquences de base (P-State idle) même en jeu, rendant toute expérience vidéoludique impossible avec des taux d'images par seconde catastrophiques. À l'inverse, d'autres signalent des fréquences bloquées au maximum sur le bureau Windows, entraînant une consommation électrique inutile. Cette instabilité généralisée a conduit NVIDIA à « dépublier » le pilote, une mesure radicale et relativement rare qui confirme la gravité de la situation.
Retour en arrière impératif
Face à cette situation, la recommandation est sans appel : si vous avez déjà installé la version 595.59, il est impératif de revenir en arrière immédiatement. La simple désinstallation via le panneau de configuration Windows peut parfois laisser des résidus de fichiers corrompus. Nous vous conseillons vivement d'utiliser un utilitaire dédié comme DDU (Display Driver Uninstaller) en mode sans échec pour nettoyer proprement votre système avant de réinstaller la version précédente estampillée 591.86, qui a fait ses preuves en matière de stabilité.
NVIDIA n'a pas encore communiqué officiellement sur la date de déploiement d'un correctif, mais ses équipes sont sans aucun doute à pied d'œuvre pour rectifier le tir. En attendant, la prudence est de mise. Il est préférable de se passer des dernières optimisations « Game Ready » pour Resident Evil 9 ou d'autres nouveautés plutôt que de risquer la santé de votre matériel à plusieurs centaines, voire milliers d'euros.
Avez-vous installé ce pilote et constaté ces anomalies thermiques sur votre configuration, ou attendez-vous systématiquement les retours de la communauté avant de mettre à jour vos composants ?