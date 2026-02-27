L'histoire se répète malheureusement pour le géant vert, qui vient de transformer une mise à jour de routine en véritable cauchemar pour les joueurs. Alors que la communauté attendait avec impatience les optimisations pour les derniers titres AAA, dont le très attendu Resident Evil 9 Requiem, le déploiement des pilotes Game Ready 595.59 a tourné au fiasco technique. Les rapports d'utilisateurs alarmés se sont multipliés sur la toile, forçant NVIDIA à appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence et à supprimer les fichiers de ses serveurs de téléchargement.