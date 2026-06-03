Quand on cherche un smartphone hors du commun, capable d’encaisser aussi bien des usages intensifs que des sessions de gaming exigeantes, la marque REDMAGIC figure parmi les références du secteur.

Le nouveau REDMAGIC 11S Pro en est une nouvelle illustration. Il embarque en effet un véritable système de watercooling. Oui, vous avez bien lu ! Un dispositif de refroidissement par liquide conçu pour maintenir des performances élevées, même sous forte charge.

Les utilisateurs peuvent également acheter un Early Bird Voucher pour 1 €, donnant droit à une remise de 30 €, un cadeau REDMAGIC Mora Magnet offert, ainsi qu’un accès anticipé pour sécuriser leur commande du REDMAGIC 11S Pro avant l’ouverture des ventes mondiales prévue le 10 juin 2026.