Vous pensiez connaître les smartphones gaming ? Le REDMAGIC 11S Pro va vous faire changer d’avis. Watercooling, dalle plein écran sans encoche, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, batterie de 7 500 mAh… Cet appareil repousse les limites.
Quand on cherche un smartphone hors du commun, capable d’encaisser aussi bien des usages intensifs que des sessions de gaming exigeantes, la marque REDMAGIC figure parmi les références du secteur.
Le nouveau REDMAGIC 11S Pro en est une nouvelle illustration. Il embarque en effet un véritable système de watercooling. Oui, vous avez bien lu ! Un dispositif de refroidissement par liquide conçu pour maintenir des performances élevées, même sous forte charge.
Les utilisateurs peuvent également acheter un Early Bird Voucher pour 1 €, donnant droit à une remise de 30 €, un cadeau REDMAGIC Mora Magnet offert, ainsi qu’un accès anticipé pour sécuriser leur commande du REDMAGIC 11S Pro avant l’ouverture des ventes mondiales prévue le 10 juin 2026.
Tout pour la performance
Spectaculaire : c’est sans doute le premier mot qui vient à l’esprit à la lecture de la fiche technique.
La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, gravée en 3 nm, fait franchir un cap au REDMAGIC 11S Pro ! La fréquence du processeur grimpe jusqu’à 4,74 GHz, tandis que le GPU Adreno 840 atteint 1 300 MHz.
Par rapport au modèle précédent, le REDMAGIC 10S Pro, cela représente un gain de 19 % sur le CPU, de 24 % sur le GPU, et carrément de 39 % pour le NPU, la puce chargée de gérer les tâches IA.
Mais la puissance brute ne suffit pas à elle seule.
Le moteur Energy Cube 3.0 pilote en temps réel l’ensemble des ressources, aussi bien le processeur que la partie graphique. Il agit même sur le refroidissement, la mémoire et la réactivité tactile. Et pour aller plus loin encore, le smartphone intègre la puce RedCore R4, qui est spécialement conçue pour le jeu. Cette dernière améliore le rendu graphique, booste la réactivité et optimise la consommation d’énergie.
Bref, les composants sont optimisés pour fonctionner ensemble, pas juste côte à côte.
Du watercooling dans un smartphone. Pour de vrai !
Vous le savez sans doute, la stabilité thermique est un facteur déterminant de performance, en particulier sur les dispositifs mobiles, où le format limite la dissipation de chaleur.
Pour y répondre, REDMAGIC intègre sur ce smartphone une innovation en trois niveaux :
- D’abord, un refroidissement par air : un ventilateur capable d’atteindre 24 000 tours par minute évacue la chaleur générée lors des usages intensifs — une prouesse technique compte tenu de la finesse du châssis.
- À cela s’ajoute une innovation encore plus rare dans le monde du mobile : le refroidissement liquide. Le système AquaCore utilise des micropompes piézoélectriques et des canaux miniaturisés pour faire circuler un liquide fluoré. Ce fluide, que l’on retrouve habituellement dans les fermes de serveurs, présente d’excellentes propriétés de transfert thermique.
- Enfin, une chambre à vapeur élargie de 13 116 mm² vient compléter l’ensemble. Au-dessus de celle-ci est appliqué le Liquid Metal 3.0, un composé thermique qui assure un excellent transfert de chaleur.
Résultat concret : par rapport à la génération précédente, ce système de refroidissement réduit les pics de température de 2 à 3 °C, un écart loin d’être négligeable lorsqu’il faut maintenir de bonnes performances dans la durée.
Un écran immersif nouvelle génération
Le REDMAGIC 11 S Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,85 pouces qui occupe 95,3 % de la surface du châssis, avec des bordures ultra fines, ramenées à seulement 0,7 mm. C’est assez unique comme expérience, l’écran semble s’étendre jusqu’aux bords de l’appareil, ce qui renforce l’immersion.
Pour le gaming, la réactivité est indispensable. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une fluidité constante. Mais surtout, l’échantillonnage tactile atteint 3 000 Hz en mode instantané, ce qui se traduit par des réponses quasi immédiates dans les jeux.
Enfin, la qualité d’affichage est irréprochable. Avec une résolution de 2 688 x 1 216 pixels, une couverture colorimétrique à 100 % de l’espace DCI-P3 et une luminosité maximale de 1 800 nits.
Une expérience gaming pensée dans les moindres détails
Un bon smartphone gamer, ça ne se résume pas à un bel écran et une puce musclée. REDMAGIC a bien compris que l’immersion est un point clef. Les haut-parleurs stéréo délivrent un son haute-fidélité plus riche et plus enveloppant. Le retour haptique a été retravaillé pour renforcer les sensations dans les jeux. Et pour les sessions intenses, les gâchettes physiques à 520 Hz sont un vrai avantage.
En FPS ou en MOBA, elles font preuve d’une réactivité sans faille. De l’énergie pour jouer vraiment longtemps Entre l’écran XXL, les composants dédiés au gaming et le système de refroidissement actif, on serait en droit de s’inquiéter pour la batterie. Il n’en est rien. REDMAGIC a équipé le 11S Pro d’une batterie massive de 7 500 mAh, associée à une charge rapide de 80 watts disponible aussi bien en filaire qu’en sans fil. Concrètement, cela se traduit par plus de 11 heures de jeu en FPS, 34 heures d’utilisation quotidienne, et une charge sans fil complète en seulement 68 minutes. De quoi jouer vraiment longtemps, sans jamais être pris de court.
Le REDMAGIC 11S Pro à partir de 799 €
À une époque où les smartphones premium flirtent avec les 1 200 €, le REDMAGIC 11S Pro s’affiche à partir de 799 €. Un positionnement ultra compétitif, difficile à ignorer.
Envie d’être parmi les premiers ?
Les utilisateurs ont aussi la possibilité d’acquérir un Early Bird Voucher à 1 €, leur permettant de bénéficier d’une réduction de 30 €, de recevoir un REDMAGIC Mora Magnet en cadeau, et de profiter d’un accès anticipé pour réserver leur REDMAGIC 11S Pro avant le lancement mondial du 10 juin 2026.
Calendrier de lancement du REDMAGIC 11S Pro
Pour ne rien manquer du lancement, voici les dates clés à retenir :
- Bons de préinscription : du 3 au 9 juin 2026
- Accès en avant-première : 9 juin 2026
- Ouverture des ventes à l’échelle mondiale : 10 juin 2026