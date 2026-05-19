REDMAGIC, la filiale gaming de Nubia, ne laisse jamais reposer la pâte trop longtemps avant de remettre un smartphone au four. Quelques mois après le modèle 11 Pro, voilà que s'avancent les REDMAGIC 11s Pro et 11s Pro+.
Dévoilés en Chine hier, ces nouveaux fleurons pour le constructeur doivent être lancés en France le 27 mai prochain. S'il faudra patienter jusque là pour découvrir le détail de la tarification européenne, on peut déjà s'attarder sur leur fiche technique, et leur étonnante compatibilité… avec Steam !
- Les performances pour le prix
- Une très bonne autonomie
- Écran sans distraction et lumineux
Un smartphone gaming à refroidissement liquide
Comme son aîné le REDMAGIC 11 Pro, ce modèle 11s Pro reprend à son compte le système de refroidissement liquide innovant qui permettra à sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 custom d'éviter la surchauffe (au prix d'un bruit de réacteur d'avion). Oui, c'est le revers de cette technologie : les ventilateurs sont assez audibles quand ils tournent à plein régime. En contrepartie, le thermal throttling est quasiment annihilé, et aucun jeu ne résiste au smartphone !
Le communiqué de presse annonçant la sortie du smartphone indique même qu'il s'agit d'une version remaniée du système de refroidissement, plus conséquent encore qu'en fin d'année dernière. Comptez sur nous pour mettre ça à l'épreuve dans un test prochainement.
Du reste, la configuration du REDMAGIC 11s Pro est assez proche de celle du 11 Pro. On retrouve un design globalement inchangé, une configuration photo toujours aussi pauvre, mais un grand écran AMOLED de 6,85" cadencé à 144 Hz. Naturellement, le smartphone dispose de gâchettes capacitives sur les tranches afin d'offrir plus de confort en jeu.
C'est quoi cette compatibilité avec Steam ?
L'une des nouveautés les plus réjouissantes de ce nouveau modèle, c'est bien la compatibilité annoncée avec Steam. Même si on ne doute pas que le smartphone en serait capable (dans une certaine mesure), il ne s'agit évidemment pas de faire tourner localement des jeux de votre ludothèque PC.
Le smartphone agit en réalité comme un client Steam Link vous permettant de streamer vos jeux depuis votre ordinateur jusqu'à votre smartphone. Notez que l'on peut arriver au même résultat avec l'application Steam Link, disponible sur le Play Store, ou via une configuration de type Moonlight (notre guide ici). On imagine malgré tout que REDMAGIC procède ici à quelques optimisations du flux afin de garantir la meilleure image possible, la latence la plus faible, et une compatibilité totale avec les contrôles tactiles du téléphone. On attendra de voir… si la fonction est bel et bien au programme de la version occidentale du smartphone.
Notez que le REDMAGIC 11s Pro est également lancé dans une version 11s Pro+, laquelle troque la batterie de 8000 mAh rechargeable à 80W par une de 7500 mAh rechargeable à 120 W, à laquelle on ajoute aussi la recharge sans fil de 80W.
Lancé hier en Chine, le REDMAGIC 11s Pro commence les enchères à 5499 yuans, soit environ 695€ HT. Les prix français seront connus plus tard dans le mois. Pour rappel, le REDMAGIC 11 Pro était commercialisé à partir de 699€ — ce qui en fait l'un des meilleurs rapports performances-prix du marché.