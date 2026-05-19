Le smartphone agit en réalité comme un client Steam Link vous permettant de streamer vos jeux depuis votre ordinateur jusqu'à votre smartphone. Notez que l'on peut arriver au même résultat avec l'application Steam Link, disponible sur le Play Store, ou via une configuration de type Moonlight (notre guide ici). On imagine malgré tout que REDMAGIC procède ici à quelques optimisations du flux afin de garantir la meilleure image possible, la latence la plus faible, et une compatibilité totale avec les contrôles tactiles du téléphone. On attendra de voir… si la fonction est bel et bien au programme de la version occidentale du smartphone.