Une utilisatrice sur 𝕏, connue sous le pseudonyme @coastalsoftgir, a récemment signalé une anomalie dans sa lecture de Pretty Little Liars sur sa liseuse Kindle. Dès la cinquième page, elle a constaté qu'une référence à l'émission télévisée Fear Factor, présente dans le texte original, avait été remplacée par une mention de TikTok. Un détail qui peut sembler banal à première vue. Mais pas tant que ça. Ce roman a été publié en 2006, une époque où TikTok n'existait pas.