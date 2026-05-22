Des changements apportés discrètement sur des contenus achetés sur les liseuses Amazon Kindle suscitent questionnement. Mais au-delà de ça, les questions portent également sur la propriété des contenus achetés en ligne. Un ebook appartient-il à son acheteur, ou à Amazon ? La réponse n'est pas si simple.
Imaginez, vous lisez un livre sur votre liseuse Amazon Kindle, quand soudain, vous repérez un élément étonnant. Un livre de 2006 qui fait référence à TikTok, un roman des années 1980 qui évoquerait des technologies dont on ne parlait pas il y a 40 ans …. C'est exactement ce qu'il se passe sur certaines liseuses Kindle.
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TikTok, Snapchat et Instagram voyagent dans le temps
Une utilisatrice sur 𝕏, connue sous le pseudonyme @coastalsoftgir, a récemment signalé une anomalie dans sa lecture de Pretty Little Liars sur sa liseuse Kindle. Dès la cinquième page, elle a constaté qu'une référence à l'émission télévisée Fear Factor, présente dans le texte original, avait été remplacée par une mention de TikTok. Un détail qui peut sembler banal à première vue. Mais pas tant que ça. Ce roman a été publié en 2006, une époque où TikTok n'existait pas.
D'autres lecteurs ont rapidement signalé des modifications similaires dans leurs propres exemplaires numériques. Des références à Snapchat, Instagram, Adele ou encore Billie Eilish auraient été modifiées dans le texte, alors qu'aucun de ces services ou artistes n'était connu au moment de la publication originale. Billie Eilish avait cinq ans à la sortie du livre.
Une mise à jour non annoncée
Amazon n'a, à ce jour, fait aucune déclaration officielle sur ces changements. La théorie la plus répandue parmi les lecteurs est que l'édition Kindle du roman aurait été retouchée pour la rendre plus accessible à un public jeune, plus familier de ces références culturelles contemporaines.
- Fonctions haut de gamme : recharge sans-fil, certification IPX8, luminosité automatique
- Très peu de rémanence (ghosting)
- Liseuse très réactive, même sur les zooms
Ces modifications semblent pour l'instant limitées à l'édition Kindle : un utilisateur a précisé que sa version sur Google Play Livres ne contient pas la mention de TikTok. Il n'y a donc pas, à ce stade, de preuve que d'autres plateformes de lecture numérique soient concernées.
La propriété numérique en question
Au-delà du cas précis de Pretty Little Liars, cet épisode remet sur la table un débat plus large. Que possède-t-on réellement lorsqu'on achète un livre numérique ? Dans les faits, l'achat d'un e-book sur Kindle ne donne pas lieu à une propriété du fichier, mais une licence d'utilisation. Amazon se réserve donc techniquement la possibilité de modifier le contenu accessible aux utilisateurs.
La plateforme indique toutefois que les livres déjà présents dans la bibliothèque d'un utilisateur ne peuvent être mis à jour que si l'auteur démontre qu'une erreur significative doit être corrigée. Les autres types de modifications ne concerneraient que les achats futurs, pas ceux déjà effectués.
Du côté des auteurs, la situation est également délicate. Un écrivain souhaitant réviser son texte pour des raisons éthiques ou artistiques ne peut pas demander à Amazon de modifier son édition Kindle. Il doit passer par la publication d'une nouvelle édition officielle. Cela signifierait que des modifications peuvent théoriquement être apportées à un texte sans que l'auteur en soit à l'origine ou même informé.