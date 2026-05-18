Quand NGINX traite une règle rewrite contenant un point d'interrogation dans la chaîne de remplacement, il calcule la taille du buffer de destination sous une hypothèse, puis copie les données sous une autre. Résultat : des octets contrôlés par l'attaquant débordent sur le tas du processus worker. Les pré-conditions sont précises (capture PCRE non nommée, point d'interrogation dans le remplacement, directive supplémentaire dans la même portée), mais suffisamment courantes pour toucher un parc considérable de configurations en production.

DepthFirst a publié un proof-of-concept sur GitHub, démontrant qu'une seule requête HTTP suffit pour crasher un worker NGINX (déni de service fiable). L'exécution de code à distance est théoriquement possible via un « Heap Feng Shui » inter-requêtes, mais l'équipe d'AlmaLinux a souligné que la PoC publiée ne fonctionne de manière fiable qu'avec l'ASLR désactivé. En conditions réelles, le DoS est le scénario le plus probable. Ce qui n'est pas exactement rassurant quand on parle d'un logiciel qui propulse un tiers des serveurs web mondiaux selon W3Techs et près de 47 % du top 1 000 des sites les plus visités.