Il serait prématuré d’y voir une remise en cause de la relation entre Apple et TSMC. Le fondeur taïwanais devrait conserver plus de 90 % de la part d’approvisionnement d’Apple une fois que la production Intel sera pleinement opérationnelle. Les puces confiées à Intel sont décrites comme des modèles d’entrée de gamme ou de génération précédente, ce qui signifie que les processeurs les plus avancés, ceux qui équiperont les iPhone et Mac haut de gamme, restent l’apanage de TSMC et de son procédé 3 nanomètres.

Ce que ce partenariat change fondamentalement, c’est la position de négociation d’Apple. Avoir un second fondeur actif, même sur des volumes modestes, réduit la dépendance à un acteur unique dont les capacités de production sont sous pression depuis plusieurs trimestres, notamment en raison de l’explosion des commandes liées à l’infrastructure IA.

Pour Intel, décrocher Apple comme client est une validation industrielle majeure pour sa division fonderie, qui cherche à s’imposer face à TSMC et Samsung. Le fait que la production ait déjà commencé, sans attendre d’annonce officielle, dit beaucoup sur l’urgence que les deux entreprises attachent à ce rapprochement.