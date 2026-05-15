PowerCo, la filiale batterie de Volkswagen, prévoit 20 GWh à Salzgitter en première phase et envisage une extension à 40 GWh. CATL prépare 14 GWh sur son site de Thuringe. Avec 18 GWh, Tesla annonce une capacité du même ordre que ses concurrents allemands. Le constructeur reste toutefois le seul à fabriquer cellules, packs et voitures sur un seul et même site.

Tesla emploie aujourd'hui environ 11 000 personnes à Grünheide, contre 12 400 deux ans plus tôt. Le constructeur a perdu plus de mille emplois pendant la mauvaise passe commerciale de 2024-2025. Les 1 500 nouveaux postes annoncés concernent uniquement la cellule. En avril, Tesla avait déjà prévu d'embaucher mille personnes côté assemblage d'ici fin juin, pour produire 6 000 véhicules par semaine.

Le constructeur assemble déjà des packs de batteries à Grünheide à partir de cellules 4680 fabriquées à Austin, au Texas. Un incendie a interrompu cette ligne en août 2025 et détruit 512 cellules. Tesla a depuis reconstruit l'outil et le présente comme son unité d'assemblage batterie la plus automatisée au monde. À partir de 2027, ces mêmes cellules 4680 sortiront directement de Grünheide, au lieu de venir du Texas.

La firme d'Elon Musk étalera ces 250 millions de dollars « sur plusieurs années ». En décembre, le groupe avait expliqué à l'agence de presse allemande dpa qu'il installerait toute la chaîne de valeur batterie à Grünheide « si les conditions le permettent ».