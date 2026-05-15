Tesla investit plus de 250 millions de dollars, environ 230 millions d'euros, dans son usine de Grünheide près de Berlin. Le constructeur va y produire 18 GWh de cellules 4680 par an au lieu des 8 GWh prévus en décembre. André Thierig, directeur du site, prévoit plus de 1 500 recrutements à moyen terme.
En décembre 2025, Tesla avait déjà engagé près d'un milliard de dollars sur la production de cellules à Grünheide, son unique usine européenne. Le constructeur a depuis revu ses ambitions à la hausse et débloque 250 millions supplémentaires, annonce André Thierig sur LinkedIn. Démarrage prévu au premier semestre 2027. Aujourd'hui, CATL livre les cellules LFP et LG Energy Solution les cellules NCM des Model Y produits à Grünheide.
Loin des 250 GWh promis par Elon Musk en 2020
En 2020, Elon Musk promettait 100 GWh à Grünheide, et même jusqu'à 250 GWh à plus long terme. Tesla a gelé le chantier en 2022 et déplacé ses priorités batterie vers le Texas, où l'administration Biden venait de voter d'importantes subventions via l'Inflation Reduction Act. Le constructeur a relancé le dossier allemand en décembre 2025, mais avec 8 GWh seulement. Les 18 GWh annoncés représentent environ 7 % de la capacité maximale qu'Elon Musk avait évoquée six ans plus tôt.
Sur la base d'environ 75 kWh par Model Y Grande Autonomie, 18 GWh couvrent les besoins d'environ 240 000 véhicules par an. Grünheide en a produit un peu plus de 200 000 en 2025, pour une capacité théorique de 375 000 par an. Tesla devra donc continuer à importer une partie de ses cellules même après le démarrage de 2027.
Au total, Tesla aura investi environ 1,2 milliard de dollars sur la production de cellules à Grünheide. « C'est unique en Europe, aucun autre site de production ne propose cela », déclarait André Thierig à la Frankfurter Allgemeine Zeitung en décembre 2025.
Volkswagen et CATL annoncent des capacités comparables sur le sol allemand
PowerCo, la filiale batterie de Volkswagen, prévoit 20 GWh à Salzgitter en première phase et envisage une extension à 40 GWh. CATL prépare 14 GWh sur son site de Thuringe. Avec 18 GWh, Tesla annonce une capacité du même ordre que ses concurrents allemands. Le constructeur reste toutefois le seul à fabriquer cellules, packs et voitures sur un seul et même site.
Tesla emploie aujourd'hui environ 11 000 personnes à Grünheide, contre 12 400 deux ans plus tôt. Le constructeur a perdu plus de mille emplois pendant la mauvaise passe commerciale de 2024-2025. Les 1 500 nouveaux postes annoncés concernent uniquement la cellule. En avril, Tesla avait déjà prévu d'embaucher mille personnes côté assemblage d'ici fin juin, pour produire 6 000 véhicules par semaine.
Le constructeur assemble déjà des packs de batteries à Grünheide à partir de cellules 4680 fabriquées à Austin, au Texas. Un incendie a interrompu cette ligne en août 2025 et détruit 512 cellules. Tesla a depuis reconstruit l'outil et le présente comme son unité d'assemblage batterie la plus automatisée au monde. À partir de 2027, ces mêmes cellules 4680 sortiront directement de Grünheide, au lieu de venir du Texas.
La firme d'Elon Musk étalera ces 250 millions de dollars « sur plusieurs années ». En décembre, le groupe avait expliqué à l'agence de presse allemande dpa qu'il installerait toute la chaîne de valeur batterie à Grünheide « si les conditions le permettent ».