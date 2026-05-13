À noter que dans cette affaire, l'ex-abonné, qui a tenté d'abord de trouver un solution avec le service clients, et a vu son problèmes traîner durant des mois, avec des prélèvements qui continuent, a dû se résoudre à la seule solution efficace : demander à la banque de bloquer le prélèvement.

Une solution radicale qui a été celle de nombreux anciens abonnés avec qui 20 minutes a pu s'entretenir. Ils racontent tous la même situation ubuesque. Après avoir résilié leur abonnement, ils ont vu les prélèvements continuer. Cherchant à trouver une solution avec le service clients, ils ont dû faire face à des réponses dilatoires, à des promesses, sans aucune fin du dossier, les obligeant à chaque fois à décider d'un blocage des prélèvements. Certains expliquent ensuite avoir dû faire face à des lettres d'huissier, pour essayer de les obliger à reprendre les paiements.

« Tous les gens à qui j'en parle me disent qu'ils ont galéré à se désabonner. C’est un système de rétention, des méthodes de voyou pour garder les gens. Je ne connais pas une seule personne qui a réussi à se désabonner sans difficulté » affirme ainsi Pierre, un ancien abonné, interrogé par 20 minutes.

Du côté de Canal+, on se défend de toute mauvaise pratique. « Toutes nos demandes de résiliation sont traitées et une réponse est apportée à chaque demande. Les prélèvements peuvent se poursuivre tant que la date de fin d'engagement n’a pas été atteinte. Si problèmes il y a, nous les traitons dans les meilleurs délais et avec le plus grand soin » affirme ainsi la chaîne.