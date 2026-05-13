Un certain nombre d'anciens abonnés Canal+ se plaignent des pratiques de la chaîne. Celle-ci ferait tout pour continuer à faire payer ses clients, même après qu'ils se soient officiellement désinscrits.
Quand on prend un abonnement à une des grandes plateformes de streaming américaines, comme Netflix ou Prime Video, on sait que se désabonner est une affaire assez simple. Une façon de faire volontaire de la part de ces acteurs, qui peuvent mettre en avant cet avantage parmi d'autres pour appâter les clients. En France par contre, la pratique ne semble franchement pas encore avoir fait école, si l'on regarde du côté de notre géant Canal+.
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Canal+ serait loin d'être coopératif dans les questions de désabonnement
Ce sont des histoires assez déplaisantes que 20minutes a pu obtenir, en s'entretenant avec différents anciens abonnés Canal+. Car le son de cloche presque unanime est le suivant : il serait très difficile de se désabonner de la chaîne.
Un message viral sur les réseaux sociaux d'un dénommé Alexandre illustre cette difficulté. Il y explique avoir résilié son abonnement à 45 euros par mois il y a six ans (en 2020) et renvoyé son décodeur. Sauf que les prélèvements ont continué pendant toutes ces années sans qu'il ne s'en rende compte, avant qu'il n'y mette finalement fin.
Sauf que, non seulement, depuis un an, il se bat en vain pour obtenir le remboursement des 3 000 euros prélevés, mais il a en plus reçu un courrier d'huissier l'enjoignant de continuer à payer le service qu'il n'utilise plus depuis des années.
Des anciens abonnés obligés de tout simplement bloquer les prélèvements
À noter que dans cette affaire, l'ex-abonné, qui a tenté d'abord de trouver un solution avec le service clients, et a vu son problèmes traîner durant des mois, avec des prélèvements qui continuent, a dû se résoudre à la seule solution efficace : demander à la banque de bloquer le prélèvement.
Une solution radicale qui a été celle de nombreux anciens abonnés avec qui 20 minutes a pu s'entretenir. Ils racontent tous la même situation ubuesque. Après avoir résilié leur abonnement, ils ont vu les prélèvements continuer. Cherchant à trouver une solution avec le service clients, ils ont dû faire face à des réponses dilatoires, à des promesses, sans aucune fin du dossier, les obligeant à chaque fois à décider d'un blocage des prélèvements. Certains expliquent ensuite avoir dû faire face à des lettres d'huissier, pour essayer de les obliger à reprendre les paiements.
« Tous les gens à qui j'en parle me disent qu'ils ont galéré à se désabonner. C’est un système de rétention, des méthodes de voyou pour garder les gens. Je ne connais pas une seule personne qui a réussi à se désabonner sans difficulté » affirme ainsi Pierre, un ancien abonné, interrogé par 20 minutes.
Du côté de Canal+, on se défend de toute mauvaise pratique. « Toutes nos demandes de résiliation sont traitées et une réponse est apportée à chaque demande. Les prélèvements peuvent se poursuivre tant que la date de fin d'engagement n’a pas été atteinte. Si problèmes il y a, nous les traitons dans les meilleurs délais et avec le plus grand soin » affirme ainsi la chaîne.