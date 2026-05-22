Parmi les fournisseurs d’énergie proposant des offres vertes d’électricité, Plenitude, filiale d’Eni Plenitude SpA (groupe Eni), s’inscrit dans ce marché en évolution.
Une énergie à la fois plus compétitive et en phase avec les enjeux de la transition énergétique ? L’équation est séduisante, mais loin d’être simple à tenir. C’est pourtant le pari affiché par Plenitude, 4e fournisseur d'énergie en France
Derrière ce positionnement, qui s’inscrit dans l’évolution actuelle du marché de l’électricité, le fournisseur d’électricité assure la conjugaison d'une souscription simple et rapide, des tarifs compétitifs et des offres vertes d’électricité. Un discours ambitieux qui mérite que l’on s’y attarde.
Des offres vertes d’électricité vraiment compétitives ?
Le tarif reste un critère important, mais il ne doit pas être le seul élément d’analyse. Le Tarif Réglementé de Vente de l’Électricité (TRVE), fixé par les pouvoirs publics et révisé régulièrement, constitue une référence pour situer les offres disponibles sur le marché. La structure de l’offre, la stabilité des prix HT et les conditions contractuelles doivent également être étudiées.
Dans un contexte marqué par l’inflation et les secousses répétées du marché de l’énergie, réduire le montant de ses factures d’électricité est devenu une priorité pour de nombreux foyers.
Plenitude l’a bien compris et mise clairement sur cet argument : les offres d’électricité proposées par Plenitude reposent sur un prix du kWh HT fixe pendant toute la durée du contrat, avec un abonnement HT qui reste lui aussi inchangé. Une mécanique rassurante dans un marché encore marqué par une forte volatilité des prix. Quant au prix du kWh, il se situe en dessous de celui du tarif réglementé.
Mais ce n’est pas tout, les formules proposées sont sans engagement, la souscription se veut rapide, et il est également possible d’estimer ses mensualités en ligne afin d’anticiper les économies potentielles.
Plenifix 1 an électricité : une proposition accessible et flexible
L'offre Plenifix 1 an électricité permet une souscription aussi bien en ligne que par téléphone, ce qui la rend plus accessible aux personnes moins familières des démarches numériques.
Sur le plan tarifaire, l’offre reste compétitive avec un prix du kWh HT inférieur de 2 % au tarif réglementé au moment de la souscription (mai 2026).
Les principaux engagements :
- Une offre verte d’électricité 100 % française ;
- Une stabilité des prix HT garantie pendant un an ;
- Un prix du kWh HT 2 % moins cher que le tarif réglementé.
D’où vient l’électricité fournie par Plenitude ?
Les offres proposées par Plenitude sont présentées comme des offres vertes d’électricité 100 % française.
Concrètement, le principe repose sur le mécanisme des « Garanties d’Origine », ce sont des certificats électroniques délivrés par un organisme indépendant, qui permettent de tracer la production d’électricité issue de sources renouvelables jusqu’à son injection dans le réseau. Le système des garanties d’origine est aujourd’hui généralisé en Europe : chaque mégawattheure produit à partir d’une source renouvelable donne lieu à un certificat, enregistré dans des registres nationaux comme celui géré en France par EEX. Ainsi, Plenitude garantit que pour chaque kilowattheure consommé par un client, l’équivalent en électricité renouvelable est injecté sur le réseau électrique français.
Ce mécanisme constitue aujourd’hui le principal outil de traçabilité permettant d’associer une consommation à une production issue de sources renouvelables.
Plenitude adopte une approche intégrée
Parallèlement à cela, Plenitude développe des projets solaires et éoliens avec un objectif affiché de plus de 8 GW de capacité installée d’ici 2027, puis plus de 15 GW à l'horizon 2030. L’entreprise investit également dans la mobilité électrique avec un réseau de plus de 21 500 points de recharge en Europe, un chiffre qu’elle ambitionne de porter à 40 000 bornes d’ici 2027.
En d’autres termes, Plenitude revendique une approche intégrée de la chaîne énergétique, en intervenant de la production jusqu’à la fourniture, aussi bien pour les usages domestiques que pour les transports.
Un fournisseur d’électricité à suivre de près !
Avec ses offres Plenitude parvient à concilier compétitivité tarifaire et engagement dans la transition énergétique. À cela s’ajoute une volonté de proposer des offres d'électricité claires, sans mauvaise surprise, avec une véritable transparence. Dans un marché en pleine recomposition, où les consommateurs comparent de plus en plus les offres d’électricité, cette stratégie pourrait s’avérer porteuse.