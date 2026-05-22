Le tarif reste un critère important, mais il ne doit pas être le seul élément d’analyse. Le Tarif Réglementé de Vente de l’Électricité (TRVE), fixé par les pouvoirs publics et révisé régulièrement, constitue une référence pour situer les offres disponibles sur le marché. La structure de l’offre, la stabilité des prix HT et les conditions contractuelles doivent également être étudiées.

Dans un contexte marqué par l’inflation et les secousses répétées du marché de l’énergie, réduire le montant de ses factures d’électricité est devenu une priorité pour de nombreux foyers.

Plenitude l’a bien compris et mise clairement sur cet argument : les offres d’électricité proposées par Plenitude reposent sur un prix du kWh HT fixe pendant toute la durée du contrat, avec un abonnement HT qui reste lui aussi inchangé. Une mécanique rassurante dans un marché encore marqué par une forte volatilité des prix. Quant au prix du kWh, il se situe en dessous de celui du tarif réglementé.

Mais ce n’est pas tout, les formules proposées sont sans engagement, la souscription se veut rapide, et il est également possible d’estimer ses mensualités en ligne afin d’anticiper les économies potentielles.