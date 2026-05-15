Avec son nouveau Reon Pocket Pro Plus, le géant japonais Sony peaufine encore son étrange gadget thermique, qui promet de refroidir notre nuque en quelques secondes.
Il y a quelques années, afin de lutter contre la chaleur estivale, Sony dévoilait Reon Pocket, un climatiseur personnel à venir glisser dans la poche (située en haut du dos) d'un t-shirt spécifique, afin de réguler la température du corps de l'utilisateur. En 2026, à l'approche des beaux jours, la marque nippone est de retour avec une nouvelle version optimisée, baptisée Pro Plus, comme le révèle Engadget.
Une clim personnelle directement dans la nuque
En effet, Sony continue de croire dur comme fer à son concept de climatisation personnelle. La firme japonaise vient ainsi de lever le voile sur le Reon Pocket Pro Plus, la toute nouvelle génération de cet étonnant climatiseur à porter autour du cou, directement sous les vêtements.
Côté fonctionnement, le Sony Reon Pocket Pro Plus vient refroidir directement la peau au niveau de la nuque grâce à une plaque métallique. Une solution discrète, pensée autant pour les trajets quotidiens que pour les longues journées estivales au bureau.
Sony promet ici un refroidissement jusqu’à 20% plus efficace que sur le précédent modèle, avec une température de surface abaissée de 2°C supplémentaires (19,7° contre 21,7°). Le constructeur indique également avoir retravaillé l’algorithme de gestion thermique afin d’obtenir une sensation de fraîcheur plus constante.
Pour démontrer les progrès de ce nouveau modèle, Sony a publié plusieurs images thermiques mettant en avant une dissipation de chaleur qui se veut plus efficace et plus durable dans le temps (que sur le modèle Pro).
Le tour de cou flexible offrirait quant à lui un maintien renforcé de 40%, tandis qu’un nouveau système d’évacuation de chaleur ajustable permettrait de mieux expulser l’air chaud hors des vêtements, même avec une chemise à col élevé. Côté autonomie, Sony promet une dizaine d'heures d'utilisation environ.
L'effet Peltier pour lutter contre la canicule
Le Sony Reon Pocket Pro Plus repose sur « l’effet Peltier » découvert en 1834. Derrière ce nom se cache un phénomène thermoélectrique. Lorsqu’un courant électrique traverse certains matériaux conducteurs, une face du composant se refroidit, tandis que l’autre se réchauffe. C’est précisément ce système qui permet au dispositif de générer une sensation de fraîcheur quasi immédiate au contact de la peau.
Outre l'application mobile dédiée, Sony accompagne ce nouveau modèle d’un capteur externe Reon Pocket Tag 2, désormais plus compact, qui va se charger de son côté de mesurer température et humidité ambiantes afin d’ajuster automatiquement le niveau de refroidissement.
Commercialisé au prix d’environ 220 euros en Europe, le Reon Pocket Pro Plus reste un gadget particulièrement atypique.