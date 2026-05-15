Pour démontrer les progrès de ce nouveau modèle, Sony a publié plusieurs images thermiques mettant en avant une dissipation de chaleur qui se veut plus efficace et plus durable dans le temps (que sur le modèle Pro).

Le tour de cou flexible offrirait quant à lui un maintien renforcé de 40%, tandis qu’un nouveau système d’évacuation de chaleur ajustable permettrait de mieux expulser l’air chaud hors des vêtements, même avec une chemise à col élevé. Côté autonomie, Sony promet une dizaine d'heures d'utilisation environ.