Il y a tout juste une semaine et après la publication d’une succession d’indices, Valve a officiellement lancé la commercialisation de son premier matériel depuis le lancement du Steam Deck.

Hélas, les Steam Controllers étaient disponibles en quantités insuffisantes par rapport à une demande boostée par ces pénibles scalpers, des individus qui ne s’intéressent qu’au bénéfice qu’ils retireront des appareils dont l’offre risque d’être insuffisante. Ils ont acheté autant de Steam Controller que possible, entraînant une déplétion des stocks encore plus rapide.