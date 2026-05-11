Tout porte à croire que Valve envisage la commercialisation de quatre bundles différents de Steam Machines.
Récemment mis en place par Valve afin de fluidifier la commercialisation de son Steam Controller, le système de réservation sera vraisemblablement appliqué à la Steam Machine lorsque celle-ci sera (enfin) lancée.
La réservation, un outil que Valve va démultiplier ?
Il y a tout juste une semaine et après la publication d’une succession d’indices, Valve a officiellement lancé la commercialisation de son premier matériel depuis le lancement du Steam Deck.
Hélas, les Steam Controllers étaient disponibles en quantités insuffisantes par rapport à une demande boostée par ces pénibles scalpers, des individus qui ne s’intéressent qu’au bénéfice qu’ils retireront des appareils dont l’offre risque d’être insuffisante. Ils ont acheté autant de Steam Controller que possible, entraînant une déplétion des stocks encore plus rapide.
Ensuite, alors que les joueurs étaient déçus de ne pouvoir mettre la main sur une manette, les scalpers ont mis en place des annonces sur les plateformes comme eBay avec des prix à faire peur. Le Steam Controller se retrouve alors à 150, 200, voire 300 euros alors que le prix officiel est, déjà, de 99 euros. Bien sûr, il ne faut surtout pas céder à la tentation.
Le Steam Controller va prochainement revenir en stock, mais Valve a aussi mis en place une espèce de parade : un système de réservation qui limite l’achat à un gamepad par détenteur de compte Steam actif.
De nouveaux indices autour de la Steam Machine
Logiquement, en creusant dans le code du système de réservation, des petits malins se sont rendu compte que – très vraisemblablement – Valve va utiliser la même solution au lancement de la Steam Machine.
Une récente mise à jour du code du Javascript a été remarquée par ces petits malins qui ont mis en lumière d’autres informations. Ainsi, des références liées au Steam Controller et au Steam Deck ont été aperçues à côté des références de la Steam Machine. Pour cette dernière, il est même question de quatre références, de quoi imaginer que quatre bundles sont prévus par Valve.
Des bundles qui avaient déjà fait l’objet d'autres fuites, on peut donc parler d’une espèce de confirmation que Valve envisage de faire varier les offres en fonction de la capacité de stockage de son mini-PC. Ainsi, on peut estimer que deux variantes sont prévues : 512 Go et 2 To. Chacune des deux variantes étant ensuite déclinée en version avec ou sans Steam Controller.
Bien sûr, il n’a pas été possible de dénicher la moindre information sur la date exacte de lancement ou sur le prix de la Steam Machine. Reste que ce genre de petites mises à jour laisse clairement penser que Valve se rapproche du moment où son mini-PC sera officiellement en vente.