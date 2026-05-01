De nouveaux tests réalisés en aveugle, de nouvelles impressions recueillies par ComputerBase afin de laisser les joueurs s'exprimer sur les dernières techniques de mise à l'échelle.
Vous vous en souvenez peut-être, en février dernier, le site ComputerBase a publié un dossier afin de laisser les joueurs comparer DLSS, FSR et mode natif sur certains jeux. Des essais menés en aveugle pour vérifier le ressenti des techniques de mise à l'échelle de nos cartes graphiques.
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Sept jeux pour départager les trois upscalers
Quelques semaines après leur premier article, les Allemands de ComputerBase ont donc décidé de remettre à contribution leur communauté au travers d'un second test en aveugle pour, cette fois, mettre à l'épreuve FSR 4.1.
De fait, il n'est plus question d'opposer l'upscaling d'AMD ou de NVIDIA au mode de rendu natif, pas plus d'ailleurs qu'il n'est question d'intégrer le XeSS, la technique conçue par Intel. La seconde édition de ce passionnant travail se focalise donc sur FSR 4.1, arrivé en mars dernier à la faveur du lancement des nouveaux pilotes Adrenalin en version 26.3.1.
Logiquement, principe et fonctionnement de cette nouvelle expérience sont identiques à la précédente : les rédacteurs de ComputerBase ont activé les trois techniques de rendu sur 7 jeux et demandent aux visiteurs du site de voter pour celui qu'ils préfèrent, sachant qu'il est aussi possible de ne donner aucune préférence, en indiquant qu'on ne fait guère la différence.
Les sept jeux concernés sont : Anno 117, ARC Raiders, Assassin's Creed Shadows, Call of Duty: Black Ops 7, Kingdom Come: Deliverance 2, Resident Evil Requiem et The Last of Us Part I. Notez donc qu'ils diffèrent pas mal de la précédente sélection.
DLSS 4.5 systématiquement devant FSR 4.1/FSR 4.0
Notez aussi que si, comme sur le premier dossier, il n'est pas question de juger sur des images fixes, contrairement à ce que certains lecteurs avaient cru, les rédacteurs de ComputerBase proposent bien de courtes vidéos.
Après avoir vu les vidéos, les lecteurs du site pouvaient donc voter et il convient tout d'abord de souligner que le nombre de participants est très nettement inférieur à celui du premier dossier. On parle parfois de diviser par dix les votants. De plus, dans la plupart des cas, près de 50 % des lecteurs n'ont pas exprimé de vote.
Première information importante malgré tout : au moins un tiers des votants a eu du mal à voir une quelconque différence entre les trois techniques de mise à l'échelle avec un résultat qualifié de « équivalent ». Forcément, cela tempère nettement les avis exprimés par les autres votants qui, cependant, semblent donner un avantage au DLSS 4.5 de NVIDIA.
Dans cinq cas sur sept, DLSS 4.5 est le premier choix des joueurs, devant le vote « équivalent ». Même lorsqu'il n'est pas en tête, DLSS 4.5 devance à chaque fois FSR 4.0 et FSR 4.1. Motif de satisfaction pour AMD : ce dernier est certes dépassé par DLSS 4.5, mais il est systématiquement préféré à FSR 4.0, lequel est très largement distancé sur tous les jeux.
Enfin, il est intéressant de rappeler – comme le font nos confrères en fin de dossier – que l'implémentation de FSR 4.1 n'entraîne aucune perte au niveau des performances, et ce, que l'on parle du mode performance ou du mode qualité. En revanche, le gain par rapport à un mode de rendu natif est, bien sûr, très impressionnant.