Après avoir vu les vidéos, les lecteurs du site pouvaient donc voter et il convient tout d'abord de souligner que le nombre de participants est très nettement inférieur à celui du premier dossier. On parle parfois de diviser par dix les votants. De plus, dans la plupart des cas, près de 50 % des lecteurs n'ont pas exprimé de vote.

Première information importante malgré tout : au moins un tiers des votants a eu du mal à voir une quelconque différence entre les trois techniques de mise à l'échelle avec un résultat qualifié de « équivalent ». Forcément, cela tempère nettement les avis exprimés par les autres votants qui, cependant, semblent donner un avantage au DLSS 4.5 de NVIDIA.

Dans cinq cas sur sept, DLSS 4.5 est le premier choix des joueurs, devant le vote « équivalent ». Même lorsqu'il n'est pas en tête, DLSS 4.5 devance à chaque fois FSR 4.0 et FSR 4.1. Motif de satisfaction pour AMD : ce dernier est certes dépassé par DLSS 4.5, mais il est systématiquement préféré à FSR 4.0, lequel est très largement distancé sur tous les jeux.