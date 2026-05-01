Le firmware est prévu pour tourner sur un Pico 2W overclocké, comme l'indique le développeur. Rien d'insurmontable pour qui a déjà touché à un microcontrôleur, mais ça suppose un minimum d'aisance avec ce type de matériel. Le Raspberry Pi Pico 2W se négocie autour de 10 € sur Amazon, ce qui en fait l'une des solutions DIY les plus accessibles du moment. Avec un boîtier imprimé en 3D et quelques minutes de configuration, on obtient un dongle fonctionnel. Sony imagine des manettes modulaires de son côté, mais pour l'expérience PC complète, c'est sur la communauté qu'il faut compter.