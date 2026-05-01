Un Raspberry Pi Pico 2W à moins de 10 € permet de restaurer les haptiques et gâchettes adaptatives de la DualSense sur PC, là où le Bluetooth natif de Windows échoue. Le projet open source DS5Dongle fait ce que Sony n'a jamais daigné faire.
La DualSense est probablement l'une des meilleures manettes de salon jamais conçues. Haptiques précises, gâchettes adaptatives qui résistent selon le contexte de jeu : Sony a mis le paquet sur le hardware. Le problème ? Connectez-la sans fil sur PC via Bluetooth, et tout ça disparaît. Windows ne gère tout simplement pas la bande passante audio 4 canaux que la manette requiert pour ses fonctions avancées. Résultat : une manette à 79 € réduite à un gamepad basique. Un développeur de la communauté a décidé de régler le problème pour une dizaine d'euros.
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Pourquoi le Bluetooth de Windows mutile la DualSense
Le cœur du problème est technique, mais pas si compliqué à comprendre. La DualSense utilise un protocole audio 4 canaux pour piloter ses moteurs haptiques et ses gâchettes adaptatives en temps réel. Le stack Bluetooth de Windows ne supporte pas cette bande passante, ce qui force la manette à basculer en mode dégradé : les vibrations classiques restent, mais les retours haptiques fins et la résistance des gâchettes s'évaporent.
Sony aurait pu sortir un dongle propriétaire, comme il l'a fait pour les casques Pulse ou pour la DualShock 4 avec son adaptateur USB. Il ne l'a pas fait.
DS5Dongle : un Raspberry Pi Pico 2W fait le job
Le projet s'appelle DS5Dongle, développé par awalol. Le principe : transformer un Raspberry Pi Pico 2W en pont sans fil dédié entre la DualSense et le PC. Contrairement au Bluetooth standard, ce dongle utilise ses propres canaux de communication pour maintenir le flux audio 4 canaux intact. Les haptiques reviennent, les gâchettes adaptatives aussi, comme le rapporte un utilisateur Reddit (SlaveKnightSoman) qui a remis le projet en lumière après l'avoir implémenté sur sa propre carte.
- Ergonomie améliorée
- Gâchettes adaptatives précises et pratiques
- Retour haptique surprenant (dans le bon sens)
Le firmware est prévu pour tourner sur un Pico 2W overclocké, comme l'indique le développeur. Rien d'insurmontable pour qui a déjà touché à un microcontrôleur, mais ça suppose un minimum d'aisance avec ce type de matériel. Le Raspberry Pi Pico 2W se négocie autour de 10 € sur Amazon, ce qui en fait l'une des solutions DIY les plus accessibles du moment. Avec un boîtier imprimé en 3D et quelques minutes de configuration, on obtient un dongle fonctionnel. Sony imagine des manettes modulaires de son côté, mais pour l'expérience PC complète, c'est sur la communauté qu'il faut compter.
Ce que ça change concrètement pour les joueurs PC
L'impact est direct pour quiconque joue sur PC avec une DualSense. Les titres portés depuis PS5 qui exploitent les haptiques (Returnal, Astro Bot, ou les jeux Steam compatibles) retrouvent leur couche sensorielle complète.
La solution reste communautaire et implique un peu de bricolage. Ce n'est pas plug-and-play au sens strict. Mais pour les joueurs PC qui ont investi dans une DualSense précisément pour ses fonctionnalités avancées, DS5Dongle est probablement la réponse la plus efficace disponible aujourd'hui.
DS5Dongle ne sera jamais une solution grand public : il faut flasher un firmware sur un microcontrôleur, l'overclocker et accepter que ça reste du bricolage, aussi élégant soit-il. Mais il pose une question légitime à Sony : pourquoi ne pas sortir un adaptateur officiel ? La technologie existe, la demande aussi.