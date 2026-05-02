La loi ne regarde pas seulement le volume sonore. Le Code de la santé publique vise aussi les bruits qui, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, peuvent porter atteinte à la tranquillité du voisinage. C’est précisément là que le robot tondeuse peut poser question. Il est discret, oui, mais il fonctionne souvent par cycles longs (parfois toute la journée pour les plus grands espaces), plusieurs fois par semaine et sans que l’on soit forcément derrière pour surveiller.

Le dimanche complique encore les choses. Les horaires autorisés sont souvent plus restreints pour les travaux de jardinage et de bricolage bruyants, mais il n’existe pas de règle nationale unique valable partout. Dans de nombreuses communes, la tonte est limitée au dimanche matin, souvent autour de 10 h à 12 h. Ailleurs, les créneaux peuvent être différents. Comme souvent, le bon réflexe reste donc de vérifier auprès de sa mairie.

C’est d’autant plus important avec un robot tondeuse que l’on a vite fait d’oublier. Une programmation réglée au printemps peut continuer à se lancer chaque week-end sans que vous y pensiez. Pour vous, c’est un appareil intelligent qui entretient la pelouse tout seul. Pour votre voisin qui espérait profiter d’un dimanche au calme dans son jardin, c’est surtout un bruit régulier qui revient au mauvais moment.