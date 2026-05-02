Les robots tondeuses sont souvent présentés comme des appareils discrets, capables d’entretenir la pelouse sans déranger le voisinage. Mais le dimanche, leur silence relatif ne suffit pas à les faire échapper aux règles sur les nuisances sonores.
C’est dimanche, il fait beau, et le jardin aurait bien besoin d’un petit passage. Votre robot tondeuse attend sagement sur sa base, prêt à entretenir le gazon pendant que vous profitez de votre journée. La tentation est grande de le lancer : l’appareil est électrique, autonome et bien moins bruyant qu’une tondeuse thermique. Difficile, donc, d’imaginer qu’il puisse déranger. Sauf que la réglementation ne raisonne pas seulement en décibels. En France, un bruit de voisinage peut être sanctionné lorsqu’il porte atteinte à la tranquillité par sa durée, sa répétition ou son intensité. Et cela peut aussi concerner une installation ou un objet dont on a la garde.
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Un robot tondeuse silencieux n’est pas un robot tondeuse invisible
Le robot tondeuse a un avantage évident sur une tondeuse thermique : il fait beaucoup moins de bruit. Un modèle électrique tourne généralement autour de 55 à 65 dB, soit le niveau d’une conversation normale, quand une tondeuse classique peut monter entre 85 et 95 dB. Sur le papier, l’écart est énorme. Dans un jardin, il l’est aussi. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui poussent de nombreux particuliers à passer au robot.
Attention toutefois à ne pas confondre discrétion et liberté totale. Un bruit modéré peut devenir pénible lorsqu’il dure longtemps, revient trop souvent ou tombe au mauvais moment. Sur un grand terrain isolé, le robot passera probablement inaperçu. Dans un petit jardin mitoyen ou un lotissement, ce léger ronronnement peut vite agacer s’il revient chaque dimanche pendant plusieurs heures.
La loi ne regarde pas seulement le volume sonore. Le Code de la santé publique vise aussi les bruits qui, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, peuvent porter atteinte à la tranquillité du voisinage. C’est précisément là que le robot tondeuse peut poser question. Il est discret, oui, mais il fonctionne souvent par cycles longs (parfois toute la journée pour les plus grands espaces), plusieurs fois par semaine et sans que l’on soit forcément derrière pour surveiller.
Le dimanche complique encore les choses. Les horaires autorisés sont souvent plus restreints pour les travaux de jardinage et de bricolage bruyants, mais il n’existe pas de règle nationale unique valable partout. Dans de nombreuses communes, la tonte est limitée au dimanche matin, souvent autour de 10 h à 12 h. Ailleurs, les créneaux peuvent être différents. Comme souvent, le bon réflexe reste donc de vérifier auprès de sa mairie.
C’est d’autant plus important avec un robot tondeuse que l’on a vite fait d’oublier. Une programmation réglée au printemps peut continuer à se lancer chaque week-end sans que vous y pensiez. Pour vous, c’est un appareil intelligent qui entretient la pelouse tout seul. Pour votre voisin qui espérait profiter d’un dimanche au calme dans son jardin, c’est surtout un bruit régulier qui revient au mauvais moment.
Ce que vous risquez vraiment si votre robot tourne le dimanche
Le robot tondeuse n’a pas de passe-droit parce qu’il est électrique, autonome ou connecté. S’il dérange le voisinage, il peut être considéré comme une nuisance sonore, comme une tondeuse classique ou n’importe quel autre appareil utilisé dans le jardin. Tout dépendra du contexte. Un passage court en fin de matinée, si votre commune l’autorise, ne devrait pas poser de problème. Un robot qui démarre tôt, tourne tout l’après-midi ou revient chaque dimanche pendant plusieurs heures sera forcément plus difficile à défendre.
Le risque n’est pas seulement de recevoir une remarque au-dessus de la haie. En cas de nuisance constatée, une amende peut tomber. Les bruits de voisinage, selon l’article R.623-2 du Code pénal, peuvent être sanctionnés par une contravention de troisième classe, avec une amende forfaitaire de 68 €, montant qui peut être majoré à 450 €. Aussi, votre robot tondeuse peut être confisqué par les autorités, c’est l’article R.1337-8 du Code de la Santé publique concernant la lutte contre les bruits de voisinage.
Comme souvent, le bon sens reste votre meilleur allié. Avant de programmer un cycle de tonte le week-end, vérifiez les horaires autorisés dans votre commune. Évitez les départs trop matinaux, les longs passages en bordure de terrain et les cycles inutiles lorsque l’herbe n’a presque pas poussé. Si votre robot vient d’être installé, prévenir les voisins peut aussi éviter les malentendus, notamment pendant les premiers jours de test ou de cartographie. La discussion et un peu de courtoisie suffisent généralement à arrondir les angles.
Un robot tondeuse bien réglé peut vite se faire oublier. Mal programmé, il peut aussi devenir le nouveau sujet de discussion entre voisins. Le dimanche, mieux vaut donc vérifier les règles locales avant de le laisser sortir de sa base.