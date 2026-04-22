Le plus gros opérateur mobile d'Europe, Deutsche Telekom, pourrait fusionner avec T-Mobile. Et donner naissance à un mastodonte mondial !
Dans le monde des télécoms, on fait difficilement plus grand nom que le géant allemand Deutsche Telekom - qui a encore proposé récemment une innovation intéressante pour réduire la consommation d'énergie en 5G. Mais le groupe pourrait encore prendre une ampleur différente s'il allait au bout de l'opération financière qui est actuellement en discussion.
Deutsche Telekom veut fusionner totalement avec T-Mobile
On se prépare à du géant du côté de Deutsche Telekom. Bloomberg nous apprend en effet que le mastodonte allemand réfléchit à une fusion avec l'opérateur américain T-Mobile, dont il est déjà l'actionnaire majoritaire (détenant 53% du capital de la société). Si le projet allait au bout, il s'agirait de la plus importante opération de fusion-acquisition de l'histoire pour une société cotée.
Les deux entreprises seraient ainsi rassemblées dans une même entité, contrôlée par les actionnaires des deux sociétés. Cette entité sera cotée en Bourse aux États-Unis, et sur une des grandes places de marché européennes. « La nouvelle société holding serait probablement constituée dans un pays européen autre que l'Allemagne » ont précisé les sources de Bloomberg.
Vers la création du plus gros opérateur au monde ?
L'un des principaux écueils à cette opération pourrait être le gouvernement allemand. Car l'État et la banque d'investissement et de développement kfW (que Berlin détient) détiennent à eux deux 28% du capital de Deutsche Telekom, ce qui donne aux autorités publiques un important pouvoir d'influence dans cette opération. Le maintien d'activités importantes en Allemagne devrait ainsi être un objet de négociations.
Si la fusion était achevée, elle donnerait alors naissance au plus important opérateur mobile de la planète. En effet, Deutsche Telekom affiche une valorisation de 141 milliards d'euros (166 milliards de dollars) alors que T-Mobile a une capitalisation de 217 milliards de dollars. Ensemble, ils dépasseraient aisément le numéro 1 mondial actuel, China Mobile, et ses 235 milliards de dollars de capitalisation. Mais une telle opération transatlantique pourra-t-elle se mener avec les tensions actuelles entre les États-Unis et l'Union européenne ?