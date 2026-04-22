On se prépare à du géant du côté de Deutsche Telekom. Bloomberg nous apprend en effet que le mastodonte allemand réfléchit à une fusion avec l'opérateur américain T-Mobile, dont il est déjà l'actionnaire majoritaire (détenant 53% du capital de la société). Si le projet allait au bout, il s'agirait de la plus importante opération de fusion-acquisition de l'histoire pour une société cotée.

Les deux entreprises seraient ainsi rassemblées dans une même entité, contrôlée par les actionnaires des deux sociétés. Cette entité sera cotée en Bourse aux États-Unis, et sur une des grandes places de marché européennes. « La nouvelle société holding serait probablement constituée dans un pays européen autre que l'Allemagne » ont précisé les sources de Bloomberg.