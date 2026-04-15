Le phishing est un des problèmes majeurs sur le web. Mais on pourra au moins se consoler en se disant qu'il y a dorénavant un acteur en moins qui joue les criminels sur la toile. En effet, le bureau du FBI d'Atlanta vient d'annoncer avoir démantelé l'opération internationale de phishing connue sous le nom de W3LL.

Le FBI a travaillé dans cette action avec la police indonésienne, ce qui a permis notamment de mettre aux arrêts le développeur à l'origine de cette entreprise criminelle (qui a été identifié sous les initiales « G.L. »). Des « domaines clés » ont aussi pu être saisis par les forces de l'ordre.