Bonjour,

J'espère que vous allez bien.

Je vous contacte concernant un problème technique lié à la musique de fond que j'ai repérée dans vos vidéos récentes.

Étant artiste indépendant, il semblerait que cette musique soit utilisée sur votre chaîne sans mon autorisation préalable. Bien que je soutienne généralement les autres créateurs, je dois veiller au respect de mes droits.

Je préfère attendre avant de déposer une plainte, car je souhaite régler ce problème entre nous. Cependant, ma plateforme de distribution est sur le point d'émettre une réclamation officielle.

Je suis en train de vérifier l'utilisation de mon catalogue et votre vidéo a mis en évidence un problème d'autorisation. Je préférerais donc résoudre ce problème avant que la procédure de réclamation ne soit engagée, plutôt que de laisser le système automatisé s'en charger.

Êtes-vous la personne à contacter à ce sujet ?