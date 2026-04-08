Les ingénieurs d'Apple ont testé SQUIRE, un nouvel outil expérimental qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création d'interfaces. Onze développeurs front-end ont déjà validé ce système qui permet de modifier des composants précis sans dégrader l'ensemble du code source d'une application.
Alan Leung et ses collègues du département de recherche en apprentissage automatique ont publié des détails de SQUIRE, cette interface visuelle innovante. Les chercheurs utilisent le modèle GPT-4o d'OpenAI pour générer des propositions mais ils enferment les réponses du modèle dans une structure technique rigide.
Les développeurs perdent souvent patience avec les assistants de code classiques parce que ces outils apportent des changements imprévisibles ou ambigus. L'équipe d'Apple entend résoudre ce problème en introduisant une représentation intermédiaire nommée SquireIR.
Les utilisateurs construisent leur projet sous la forme d'un arbre de composants où chaque élément occupe une place définie et isolée des autres. Grâce à cette méthode, le code reste stable durant toutes les phases de création du prototype.
Le contrôle granulaire pour supprimer les erreurs de génération globale
Jeffrey Nichols explique que les testeurs définissent d'abord leurs objectifs et fournissent des exemples de données au système. Le développeur demande ensuite à SQUIRE de remplir les cases vides de son interface avec des fonctionnalités manquantes. Le programme propose alors une liste d'alternatives pertinentes et l'utilisateur choisit la version qui correspond exactement à son intention.
Les participants à l'étude ont conservé une maîtrise totale sur le rendu final en cliquant sur des suggestions spécifiques au lieu de subir des modifications massives. Les ingénieurs ont remarqué que les professionnels manipulent l'aperçu en direct et le code HTML ou CSS de manière instantanée.
Cette précision technique évite les boucles d'essais et d'erreurs épuisantes que l'on observe souvent avec les simples fenêtres de discussion textuelle.
L'exploration créative libérée par la réversibilité des actions
Les développeurs ont pris davantage de risques esthétiques durant les tests car ils savaient que chaque modification restait localisée. Titus Barik note que les participants ont exploré des pistes qu'ils auraient ignorées sans cet outil de protection. Les créateurs ne craignent plus de briser une partie fonctionnelle du site lorsqu'ils testent une nouvelle mise en page ou un bouton complexe.
Jason Wu souligne que ce sentiment de sécurité encourage les professionnels à utiliser l'IA comme un partenaire d'idéation plutôt que comme un simple accélérateur de saisie. Les utilisateurs ont attribué des notes de satisfaction élevées à SQUIRE car le système produit un code de qualité avec une ergonomie intuitive. Les professionnels conservent leur rôle de décideur tandis que la machine gère les tâches répétitives de mise en forme.
Apple pourrait intégrer ces mécanismes dans les prochaines versions de ses outils professionnels pour aider les concepteurs d'applications mobiles. Les chercheurs concentrent désormais leurs efforts sur l'amélioration du langage Squire pour offrir encore plus de flexibilité aux utilisateurs. Les développeurs devront bientôt apprendre à diriger ces arbres de composants s'ils veulent profiter de la puissance de calcul sans sacrifier leur vision artistique.