Alan Leung et ses collègues du département de recherche en apprentissage automatique ont publié des détails de SQUIRE, cette interface visuelle innovante. Les chercheurs utilisent le modèle GPT-4o d'OpenAI pour générer des propositions mais ils enferment les réponses du modèle dans une structure technique rigide.

Les développeurs perdent souvent patience avec les assistants de code classiques parce que ces outils apportent des changements imprévisibles ou ambigus. L'équipe d'Apple entend résoudre ce problème en introduisant une représentation intermédiaire nommée SquireIR.

Les utilisateurs construisent leur projet sous la forme d'un arbre de composants où chaque élément occupe une place définie et isolée des autres. Grâce à cette méthode, le code reste stable durant toutes les phases de création du prototype.