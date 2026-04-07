NRJ Mobile n'est plus un simple opérateur mobile virtuel. Depuis ce mardi, il distribue aussi une offre fixe, celle de son propriétaire Bouygues Telecom, B&YOU Pure Fibre. Encore un joli coup pour l'opérateur.
C'est une première dans l'histoire de NRJ Mobile. Ce 7 avril 2026, l'opérateur virtuel a enrichi son catalogue avec une offre internet fixe fibre, la Box B&YOU Pure Fibre, à 24,99 euros par mois sans engagement. Pendant des années, NRJ Mobile, une marque qui appartient à Bouygues Telecom, a joué dans la seule cour du mobile pas cher, avec des forfaits qui ont régulièrement fait tiquer les opérateurs traditionnels. Le voici distributeur de l'une des offres les plus compétitives du marché fixe. L'occasion aussi, pour Bouygues Telecom, de soigner un peu plus sa visibilité, déjà immense depuis le rachat de La Poste Mobile.
La Box B&YOU Pure Fibre de Bouygues Telecom rejoint les offres NRJ Mobile
Avec la Box B&YOU Pure Fibre, NRJ Mobile fait le choix du dépouillement assumé. L'offre ne contient pas de chaînes TV ni de ligne téléphonique fixe. Juste une connexion internet rapide, très rapide même, avec un potentiel de 2 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi, ce qui suffit à un usage fluide pour toute la maison, même avec de nombreux appareils connectés en simultané. Le tout en Wi-Fi 7, sans engagement, pour 24,99 €/mois.
Le Wi-Fi 7, embarqué dans l'offre depuis un an maintenant, est tout simplement trois fois plus rapide que le Wi-Fi 6, la génération précédente encore très répandue aujourd'hui. Il permet de gérer plusieurs écrans en streaming 4K, des smartphones, des ordinateurs, tous connectés en même temps sans que la connexion ne flanche. Bouygues Telecom, qui a conservé en début d'année sa couronne d'opérateur le plus performant sur l'internet fixe, offre sur un plateau son infrastructure à NRJ Mobile qui la récupère, clé en main, pour ses propres clients.
Il y a une bonne nouvelle pour les abonnés NRJ Mobile, puisque les frais de mise en service, normalement facturés 48 euros, sont offerts jusqu'au 21 avril. Une fenêtre courte, mais qui permet de faire ses petites calculs à la maison. Passée cette date, il faudra les régler. À noter également que téléphoner, que ce soit vers un mobile ou un fixe, n'est pas compris dans l'offre et sera facturé en plus. Quant aux frais de résiliation, ils s'élèvent à 69 euros si l'on souhaite partir.
Derrière NRJ Mobile, c'est Bouygues Telecom qui tient les rênes du fixe
On a jeté un coup d'œil à FAQ dédiée à l'offre, sur le site de NRJ Mobile. Et on peut vous le confirmer : souscrire à la Box B&YOU Pure Fibre via NRJ Mobile, c'est techniquement devenir client de Bouygues Telecom pour le fixe. La gestion de l'abonnement, le support technique et les démarches administratives passent directement par l'opérateur historique et son application. L'assistance téléphonique, elle, n'est accessible que pendant les deux premiers mois.
NRJ Mobile se positionne donc davantage ici comme distributeur que comme opérateur fixe à part entière. Ce n'est pas anodin, mais ça ne retire rien à la rareté du geste. Peu de MVNO osent proposer une box internet directement sur leur site ? Sosh (Orange), RED by SFR et B&YOU ne comptent pas, puisque marques directement liées aux opérateurs auxquels elles appartiennent. NRJ Mobile intègre en tout cas ce service à un catalogue déjà fourni, avec des forfaits mobiles dès 5,49 euros/mois, illimité 5G à 17,49 euros/mois, entre autres packs avec smartphones.
Reste que l'ensemble forme désormais une proposition cohérente pour les foyers qui cherchent mobile et fixe au même endroit, sans se ruiner. Via NRJ Mobile, Bouygues Telecom cible clairement ceux qui en ont assez de comparer des dizaines d'offres complexes et veulent quelque chose de lisible, efficace et pas (trop) cher. Une recette qui lui a plutôt bien réussi sur le mobile.