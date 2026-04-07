C'est une première dans l'histoire de NRJ Mobile. Ce 7 avril 2026, l'opérateur virtuel a enrichi son catalogue avec une offre internet fixe fibre, la Box B&YOU Pure Fibre, à 24,99 euros par mois sans engagement. Pendant des années, NRJ Mobile, une marque qui appartient à Bouygues Telecom, a joué dans la seule cour du mobile pas cher, avec des forfaits qui ont régulièrement fait tiquer les opérateurs traditionnels. Le voici distributeur de l'une des offres les plus compétitives du marché fixe. L'occasion aussi, pour Bouygues Telecom, de soigner un peu plus sa visibilité, déjà immense depuis le rachat de La Poste Mobile.