L'opérateur NRJ Mobile, propriété de Bouygues Telecom, frappe un grand coup pour ses 20 ans en lançant un forfait mobile illimité en 5G, pour moins de 18 euros par mois. Une offre imbattable.
Deux décennies, ça se fête, et NRJ Mobile ne fait pas les choses à moitié pour son anniversaire. L'opérateur virtuel lance un forfait qui, vous allez le voir, défie toute concurrence ou presque en France, avec la promesse d'une 5G illimitée en data, pour à peine 17,49 euros par mois, sans engagement. Une réponse quasi instantanée au concurrent que la maison-mère Bouygues Telecom convoite, SFR, qui a lancé aussi son forfait mobile illimité mardi matin.
Une data illimitée accessible à tous sur le nouveau forfait mobile de NRJ Mobile
Le pari de NRJ Mobile est simple. L'opérateur veut proposer l'unique forfait avec une 5G illimitée sans barrière du marché. À 17,49 euros par mois avec une carte SIM facturée un euro symbolique, l'offre casse les codes. Contrairement aux concurrents qui conditionnent souvent leurs formules les plus avantageuses à un abonnement internet fixe (dans le cas de Free avec l'offre Freebox) ou l'achat d'un téléphone (comme SFR), NRJ Mobile ne pousse aucune exigence de ce type.
Concrètement, les abonnés profitent d'une enveloppe illimitée en France métropolitaine pour surfer, regarder des vidéos en streaming ou transformer leur smartphone en point d'accès Wi-Fi. Et à chaque fois qu'ils atteignent, avec ce forfait, la barre des 500 Go, ils peuvent restaurer leur débit gratuitement depuis l'Espace Client, et ce autant de fois qu'ils le souhaitent.
Ajoutons qu'à l'étranger, ce forfait baptisé « Série spéciale illimitée » est accompagné de 42 Go restent disponibles dans l'Union européenne et les DOM. Pas d'enveloppe vers des destinations plus lointaines en revanche, comme le font ses concurrents SFR et Free. Mais l'essentiel est ailleurs, sans mauvais jeu de mots !
Bataille entre NRJ Mobile et Free pour le « meilleur forfait avec 5G illimitée »
Honnêteté intellectuelle oblige, nous devons vous préciser qu'à 17,49 euros par mois, sans engagement et sans condition d'achat ou d'abonnement, ce forfait mobile signé NRJ Mobile n'a pas d'égal. En revanche, il n'est pas le moins cher. Si SFR est exclu avec une proposition supérieure à 30 euros, Free Mobile propose son Forfait Free 5G illimité à 9,99 euros/mois pour les abonnés Freebox Pop, et 9,99 euros par mois la première année pour les autres abonnés Freebox, puis 15,99 euros mensuels au-delà des douze premiers mois.
En plus de de ces forfaits, NRJ Mobile facilite l'accès au matériel, avec des smartphones neufs proposés dès 29,99 euros. Cette remise nécessite toutefois un engagement de 24 mois sur le forfait 160 Go 5G, commercialisé à 24,99 euros mensuels. Une solution idéale pour renouveler son équipement sans casser sa tirelire.
Pionnier du prépayé avec le fameux crédit valable à vie puis des forfaits post-payés flexibles, NRJ Mobile cultive depuis 2005 une image d'opérateur accessible. En s'appuyant sur le réseau de Bouygues Telecom (comme La Poste Mobile, progressivement), la marque fête son anniversaire comme il se doit. À la concurrence de répondre désormais.