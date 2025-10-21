Deux décennies, ça se fête, et NRJ Mobile ne fait pas les choses à moitié pour son anniversaire. L'opérateur virtuel lance un forfait qui, vous allez le voir, défie toute concurrence ou presque en France, avec la promesse d'une 5G illimitée en data, pour à peine 17,49 euros par mois, sans engagement. Une réponse quasi instantanée au concurrent que la maison-mère Bouygues Telecom convoite, SFR, qui a lancé aussi son forfait mobile illimité mardi matin.