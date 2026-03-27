Enfin, 10% des sites pratiquaient ce qu'on appelle le « drip pricing », on vous explique. Cette pratique consiste à afficher un prix qui au départ semble attractif, mais voilà que des frais supplémentaires (livraison, service, traitement) apparaissent progressivement, seulement au moment de payer. Une façon de ferrer le client avant de lui révéler le vrai montant. « Une bonne affaire n'est pas une excuse pour tricher », a réagi Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission. Les autorités nationales peuvent désormais engager des poursuites contre les marchands concernés, si elles le souhaitent.