Une nouvelle arnaque tend à se développer en France. C'est le « refund », et il fait très mal aux plateformes d'e-commerce.
Sur internet, il existe de nombreux types d'escroqueries, qui vont des plus simples aux plus alambiquées. Et dans le domaine, il en existe une qui se situe plutôt du côté « facile », et dont se plaignent beaucoup les géants de l'e-commerce.
L'arnaque du « refund », ou comment gagner de l'argent en mentant sur la livraison d'un colis
Avec internet, le nombre d'achats en ligne a explosé au fil des années, au point d'être devenu un comportement extrêmement commun. Il y a ainsi des masses énormes de clients potentiels à séduire, ce qui pousse les plateformes d'e-commerce dans une concurrence effrénée, pour offrir les meilleures conditions d'achats, et ce jusqu'au remboursement en cas de pépin.
Des facilités repérées par des internautes peu scrupuleux, qui font l'apologie sur les réseaux sociaux de l'escroquerie du « refund », ou « remboursement. » Le mot-clé #refund est ainsi aujourd'hui viral sur les réseaux, et accompagne des contenus expliquant comment il est possible de simplement commander un produit, de le recevoir, puis de déclarer n'avoir rien reçu, afin d'obtenir un remboursement rapide… tout en gardant évidemment sa commande.
Plus d'un milliard d'euros de pertes chaque année en France
Des internautes filment ainsi sur les réseaux leur butin de guerre obtenu de cette manière, composé le plus souvent d'articles comme les smartphones, les vêtements ou les paires de basket. Les failles sont multiples dans le domaine, certains fraudeurs optant plutôt pour le renvoi d'un produit afin d'en obtenir le remboursement, mais substituant dans le colis un autre produit à celui commandé, qui peut être scanné sans vérification dans les entrepôts.
Le système est si répandu qu'il existe même de la sous-traitance. « Vous avez des gens qui font la fraude pour vous. Vous n'avez rien à faire, ils gèrent tout mais ils récupèrent 30% sur la commande » nous apprend Jonathan Spedale, le fondateur de la société de lutte contre la fraude Cyber Moustache.
Les entreprises de l'e-commerce ont du mal à lutter contre ce fléau. « Même si on note le poids du colis, même si on arrive à géolocaliser un livreur, dans le dernier kilomètre qui nous dit qu'il a livré le colis à la bonne personne et pas à la société juste à coté ou peut-être à une personne qui s'est fait passer pour moi ? Toutes ces choses là, ce sont les erreurs dites du dernier kilomètre » détaille ainsi Jonathan Spedale.
Ces sociétés cherchent à se protéger comme elles le peuvent en durcissant notamment leurs conditions de remboursement et en bannissant les fraudeurs identifiés. Mais on est encore loin d'une efficacité totale, le secteur encaissant en France des pertes de l'ordre de 1 milliard d'euros chaque année à cause de cette escroquerie.