Des internautes filment ainsi sur les réseaux leur butin de guerre obtenu de cette manière, composé le plus souvent d'articles comme les smartphones, les vêtements ou les paires de basket. Les failles sont multiples dans le domaine, certains fraudeurs optant plutôt pour le renvoi d'un produit afin d'en obtenir le remboursement, mais substituant dans le colis un autre produit à celui commandé, qui peut être scanné sans vérification dans les entrepôts.

Le système est si répandu qu'il existe même de la sous-traitance. « Vous avez des gens qui font la fraude pour vous. Vous n'avez rien à faire, ils gèrent tout mais ils récupèrent 30% sur la commande » nous apprend Jonathan Spedale, le fondateur de la société de lutte contre la fraude Cyber Moustache.

Les entreprises de l'e-commerce ont du mal à lutter contre ce fléau. « Même si on note le poids du colis, même si on arrive à géolocaliser un livreur, dans le dernier kilomètre qui nous dit qu'il a livré le colis à la bonne personne et pas à la société juste à coté ou peut-être à une personne qui s'est fait passer pour moi ? Toutes ces choses là, ce sont les erreurs dites du dernier kilomètre » détaille ainsi Jonathan Spedale.

Ces sociétés cherchent à se protéger comme elles le peuvent en durcissant notamment leurs conditions de remboursement et en bannissant les fraudeurs identifiés. Mais on est encore loin d'une efficacité totale, le secteur encaissant en France des pertes de l'ordre de 1 milliard d'euros chaque année à cause de cette escroquerie.